Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Devlet Bahçeli'yi kabul etti (2) 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BAHÇELİ'Yİ KABULÜNE İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI YAPACAK

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basın açıklaması yapacak. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün Beştepe’de Bahçeli’yi kabulüne ilişkin saat 15.30’da basın açıklaması yapacağını belirtti.