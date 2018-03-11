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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dilini koparırız

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 16:28 | Son Güncelleme

Sakarya'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, '2019 seçimleri kırılma noktasıdır. 18 milyon kilometre kareden, 780 bin kilometre kareye düştük. Kimse hesap yapmasın, hepsinin alnını karışlarız. Dinimizi böldürtmeyiz, ezanımıza dil uzatanların da dilini koparırız' dedi. Zeytin Dalı harekatı ile ilgili de konuşan Erdoğan, '4-5 kilometre kaldı Afrin'e giriyoruz' ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dilini koparırız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Sakarya İl Kongresi'ne katıldı. Erdoğan, il kongresi öncesi salonun dışında toplanan binlerce kişiye seslendi. Daha sonra ise salona geçti ve kongrede konuştu. Afrin'e 4-5 kilometre kaldığını belirten Erdoğan'ın konuşmasınnı satır başları şöyle:

Kardeşlerim, mart 2019 mahalli seçimler hazır mıyız? Kasım 2019 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi seçimleri, hazır mıyız? Bu bir kırılma noktası. 2019'daki bu iki seçimle birlikte Türkiye yeni bir döneme geçiyor. Ben burada sizden bugün bir şey istiyorum. Biz sadece ve sadece rabbimin huzurunda rükuda eğiliriz, secdede eğiliriz. Beşer planında hiçbir gücün önünde bugüne kadar eğilmedik.

"AFRİN'E 4-5 KİLOMETRE KALDI"

Afrin'deyiz, niye Afrin'deyiz. Teröristlere biz dedik ki rahat durun. Eğer rahat durmazsanız, sizi deliklerinizde bile, inlerinizde bile boğarız dedik. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te boğduk mu? Boğduk. Afrin'de de şöyle öğlen civarı rakamları aldım. 3300 terörist etkisiz hale getirilmişti. Elhamdülillah iyi gidiyoruz. Daha iyi olacak. Şu anda 4-5 kilometre kaldı, Afrin'e giriyoruz. Nasıl ki, El Rai, Bab, Cerablus, oradaki 2 bin kilometre karelik alanı gerçek sahiplerine teslim ettiysek, 140 bin kişi evlerine döndü. Biz işgalci değiliz. Biz sadece ülkemize yan bakan teröristleri kovalıyoruz. Onların peşindeyiz. Şimdi de yine Afrin'de o teröristleri askerimizle, polisimizle, jandarmamızla, güvenlik korucumuzla ve sağolsunlar çok ciddi bir mücadele ile ÖSO ile beraber kovalıyoruz.

"BU HAREKATA NİYE ZEYTİN DALI DEDİK?"

Niye biz bu harekata Zeytin Dalı dedik? O emin beldeye yemin olsun ki diyor Allah. Bakın bu belde öyle bir belde. Emin adımlarla yürüyoruz. Sahiplerine adım adım teslim ediyoruz. Biz soytarıların, adilerin, PKK'nın, PYD'nin, YPG'nin, DEAŞ'ın bekçiliğini yapmadık. Onlara bekçilik yapanları iyi tanıyoruz, iyi biliyoruz. Yanlış yapıyorsunuz dedik ama bunlar onlarla beraber oldular. 5 bin tır silahı oraya gönderdiler. Hani dosttuk? Hani NATO'da beraberdik? Ey NATO, sen ne zaman bizim yanımızda olacaksın? Diğer ortaklar da bu noktada hep kaçamak oynuyorlar, ikili oynuyorlar. Biz dik durmaya, dürüst olmaya devam edeceğiz.

Ben buradan sizlere ayrıca bir seslenmek istiyorum. Her an ölümle beraber yaşayacağız. Ölecek miyiz? Öleceğiz. Gireceğimiz yer 2 metreküp, ben boydan dolayı biraz daha fazla gösteririm. Öyle. Annelerinizin ayaklarının altını da buradan gidince muhakkak öpün. Cennetin annelerin ayakları altındadır. Annem ayağını çekerdi, derdim ki, ya ana, cennetin kokusunu bana çok mu görüyorsun. Analar bu kadar kıymetli, bu kadar önemli. Karşımda anneler olarak, anne insandır, biz ise insanoğluyuz. Bu kadar önemli bir fark.

'DİLİNİ KOPARIRIZ'

Birileri Rabia'yı terör örgütü sembolü olarak görüyor, bay Kemal. Bay Kemal, bunun hangisi hoşuna gitmedi, bu bizim Rabiamız. Tek millet ne demek? 81 milyon, tek millet. Tek bayrak, şu bayrağımızın güzelliğine bak. Verdik, verdik, 18 milyon kilometre kareden, 780 bin kilometre kareye düştük. Kimse hesap yapmasın, hepsinin alnını karışlarız. Dinimizi böldürtmeyiz, ezanımıza dil uzatanların da dilini koparırız. İyisiniz, hoşsunuz ama marta iyi hazırlanacağız. Kapı kapı dolaşmaya hanım kardeşlerim, var mıyız? Şurada kapı komşunuz İstanbul, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, muhteşem. Boğazın altından bir de araç yürütmeye başladık, niye? Bize bu yakışır. Muasır medeniyetlerin üzerine çıkmak öyle lafla olmuyor bay Kemal. Sana hastaneleri verdiler, batırdın, bitirdin.

'OSMANLI TOKADINI SADECE 3 BİN 300 TERÖRİST YEMEDİ'

Gençler Osmanlı tokadını iyi atıyor da ne yazık ki dün beraber yürüdüklerimizden bazıları Osmanlı tokadının ne olduğunu hala anlamadı... Neyse.. Biz işimize bakalım. Şu anda 3300 terörist yemedi sadece Osmanlı tokadını... Onların dışında bazıları da yedi. Bildiklerimiz çok, bildiklerimizi kağıda dökeceğimiz zamanlar da gelecek.

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
Reis nezaman AFRİN ve Seferberlik meselesinden bahsetse; her defasında "_Bize ne Siz gidin" yada "-önce falanca filancayı götürün de görek" DİYENLER! Bu sözlerinizle ; AFRİN de olmadığınızı_OLMAYACAĞINIZI Kendiniz İTİRAF ETTİNİZ Siz AFRİN de YOKSUNUZ Hiçbir zamanda Orda OLMAYACAKSINIZ Sizin AFRİN de Mehmediniz de yok! Ve Sizin Hiçbirzamanda MEHMEDİNİZ OLMADI_ OLMAYACAK Zaferle Dönüldüğünde YAS ta tutacaksınız KUDURUN OLUM! Sizin SÖYLEDİĞİNİZ SÖZLERİ yazıyoruz yinede Beğenmiyorsunuz Neden? Nemal olduğunuzu İki Cümle ile özetliyoruz diyemi?
Bir kişiye tüm yetkiyi vereceksiniz ve o kişi denetlenemez olacak aynı zamanda da bir partinin genel başkanı olacak. Peki vatandaşın geriye kalanını kim kucaklayacak.BUNLAR BU MİLLETİ DEĞİL BU GÜCÜ NASIL PEŞKEŞ ÇEKERİM NASIL KUMPAS KURARİZ NASIL TEK ELDE BU GÜCE ULAŞIRIZ BUNLARIN DERDİ BUYDU DEVLET DIŞINDA BÜTÜN DIŞ GÜÇLERLE İS BİRLİĞİ YAPMIŞLAR ABD FETOCU LAR İŞİT PKK YPG PYD HEPSIYLE BOP BAŞKANLIK VE TÜRKİYE BAŞKANLIK BU NASIL BİR GÜÇ SARHOSLUGU BUNLAR NASIL İNSAN OLABİLİR MERHAMET OLURMU ACIMA DUYGUSU OLURMU MÜSLÜMAN GÖRÜNÜMLÜ ADETA DEVLET SAVAŞ ADI ALTINDA HER TÜRLÜ ÖLÜM KAN SAVAŞ
ahmet şık ne güzel söyledi: “bu mafya saltanatı bitecek elbet” selam olsun sana ahmet şık.
Turkiyeden afrine mesafe 16 km. Su an sanirim 50. Gun operasyon basladi baslayali. Ele gecirilen kisim kantonun yuzde 25 i. Karsimizda yaklasik 10 bin silahli kisi var. Bizim ordumuz dunyanin 8. Buyuk ordusu. Su anda icinde bulundugumuz durum basari mi takdir sizin. Akp bisey yapacaksa rejim lazkiyeye sikistiginda yapacakti. Halepte dogu gutada rakkada bu kadar masum olmeyecekti. Bu kadar multeci gelmeyecekti akp sadece konustu. Bu harekatin amacida sadece secime yonelik
yolu acik olsun mehmedimin allah yardımcıları olsun
Muhalefet afrini siyasi malzeme yapıyorsunuz deyincede kızıyorlar nedir bu girdik giriyoruz. Askerimiz görevini en iyi şekilde yapıyor ve yapacak o onların işi bunda siyasilerin payı yok kendilerine pay çıkarmaya çalışmasınlar. TSK 40 senedir bu ve bunun gibi nice operasynlar yaptı ama kimse kendine mal etmedi fakat şimdi herkes siyasi olarak afrinden birşeylere ede etmeye çalışıyor. Ekonomiye bakın dolar emek syu elektrik benzin bunlarda durum ne ondan da duyurum şimdi zam geliyor diye !!!
Yaf bi sus artık Allah aşkına. Sen de yoruldun bizi de yordun. Söylemler samimiyetten o kadar uzak ki. Şehitlerimizin aileleri ne kadar vakur diyor. Allah seni de şehit babası olma şerefine nail etsin. Ağzını her açtığında kin nefret kusuyorsun. Mahalle ağzıyla siyaset olmaz.
Toplam borç, 140 milyar $,dan 800 milyar $,a çıkardınız, 10bin geçişli köprüye 40bin geçiş garantisi verdiniz, 8 milyon geçişli avrasyaya 25 milyon geçiş garantisi verdiniz, Rıza zarraptan yararlanan bakanlarınız deşifre oldu egemen bağış korkudan kıbrıs vatandaşı oldu, Glikoz,un avrupada %2.5 olan ithalini %15 yaparak Türk milletini zehirlemeye devam ediyorsunuz, geldiğinizde petrol 60 dolar benzin 1.7 TL idi,şimdi Petrol 50 dolar Benzin 5.5 tl, fırat kenarındaki kuzudan sorumluydunuz, kuzunun kemiklerini bile sattınız, eyyy akparti iyi görünen şeylerin arkasında bile bir şüphe var...
OSMANLI SULTANLARI HAVUZLARDAKİ BALIKLARA ALTIN ATIP HAMAMLARDA CARİYE KOVALAMASAYDI BU DEDİĞİN OLURDU BELKİ..YA DA SARAYDA HAREM SEFASI SÜRÜP HER GÜN BAŞKA BİR CARİYEYLE VUSLATA GİRECEĞİNE AT SIRTINDA SAVAŞLARA KATILSAYDI..TERÖRE KURBAN GİDEN VATANDAŞIN VE MEHMETÇİĞİN KANI İLE OY ARTIRMAYI DÜŞÜNENLERİN DE ALLAH BELASINI VERSİN..
Papağan gibi aynı lafları her yerde tekrarlaya tekrarlaya söylemenden gına geldi artık. Sen sus da TSK yapsın açıklamaları. Sözde sen bu Afrin harekatını kendine propaganda aracı olarak kullanıyorsun ama kusura bakma yemezler. Yolun sonunda olduğunu sen de çok iyi biliyorsun.
seçimler yaklaşıyor diye Amerkanın izni ile teröristin olmadığı afrine girdi yine millet bunu kahraman ilan edip el pençe duracak,bakın arkadaşlar en başından beri söylüyorum mümbiç ve kobaniye girmediğimiz sürece bu bölgeyi temizleyemeyiz ama bunun için Amerikayı çiğnemeniz lazım eee buda mümkün olmadığına göre kimse kendini kandırmasın,olan herzaman ki gibi gariban yavrulara oldu.
Bravo reis talimat verdin diyanete onlarda çıktılar açıklamalarını yaptılar dedilerki,bu arkadaşlarımız tartışmalı konularda açıklama yapmamalı gerektiğini belirttiler,yanı diyanete göre islamda 6 yaşındakı kızla evlilik,asansörde halvet,dağınık yada buruşuk yatak yorgan gibi zırva konular tartışmalıymış.Hepberaber zihniyetinizi tescillediniz.Ey vatandaş kendini koru.
Sayın cumhurbaşkanı geçiniz bu beylik sözleri. Burdan size ekmek yok. Afrin harekatı bizim haklı davamızdır ama oya tahvil edmeyeceksiniz.Buda Türkiyenin önünün açılması demektir. Göz oymakla, dil koparmakla gözdağı verilmez.
Kemal niye öyle bişey desin? bunu diyen ABD ve uygulayan gine ABD, Sn.Mürsi yi indirip Sisiyi koyan Kemal değil ABD yaptı ozamanda kemal halk oyu ile seçilen mürsiye yapılanı kınadı, 15 Temüz darbesine karşı çıkanların en başlarında gine Kemal idi. Kemalın hakını yemeyin efenim, Kemalı eleştirecek olsak AKpye karşı yaptığı mühalefet düşüktür azdır, Anamuhalefet daha detaylı daha sert olmalı diye duşunuyorum. başka deyimle AKP bu seviylerede bulunması Anamuhalefetin zayıf olması katkısı olmuştur .
tepesine Putin, Trump, Erdoğan gibi despotlar tünemiş olsa da onu daha fazla yaşatamazlar. Zaten şaşkın vaziyetteler. Trump mevcut globalizmin yaratıcısı olan ulus ötesi sermayeyi hedef aldı, ona saldırıyor. Erdoğan Türkiye’nin mevcut kapitalist sisteminin yaratıcısı ve yaşatıcısı olan AB ve ABD sermayesine kafa tutuyor, ona saldırıyor. Yani Trump da, Erdoğan da bindikleri dalı kesiyorlar. Putin yeni emperyalist oldu, ne yapacağını bilmez konumda. Bu despotlar bu kafayla ne sistemi ne de kendilerini kurtarabilirler. Bunların karşıtı olarak oluşmakta olan kadın hareketi dünya devrim sürecinin d
vallahi yapar koparır
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