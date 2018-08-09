Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı kabul etti  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul etti.
(FOTOĞRAF)
ANKARA (DHA)
Şehit eşinin ismini oğluna verdi
Son dakika! Karadeniz'de yeni taşkın! Ulaşım durdu
Görenler inanamıyor! Bunun ne olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Yunan bakandan skandal açıklama: Erdoğan'ın talimatından sonra...
MHP'den anket şirketleri için kanun teklifi
Sedir (Kleopatra) Adası'na gelenler içeri terlik dahi sokamıyor
Filinta Mustafa'nın torunundan dev miras davası! Mustafa Zeki Paşa Yalısı
CHP'de deprem! Hepsi birden istifa etti
Canan Karatay'dan olay yaratacak sözler
Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı! Yabancı uyruklu kadınlar AIDS’li çıktı
Meteoroloji'den son dakika yağış, taşkın, sel ve fırtına uyarısı
Okuyucu Yorumları 0 yorum