HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Guta'nın simgesi Kerim bebekle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 19:31 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da, Doğu Guta'ya yönelik bombardımanda annesi ile bir gözünü yitiren ve hikayesinin AA tarafından dünyaya duyurulmasının ardından Doğu Guta ablukasının sembolü haline gelen Kerim bebek ve ailesiyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da, Doğu Guta'ya yönelik bombardımanda annesi ile bir gözünü yitiren ve hikayesinin AA tarafından dünyaya duyurulmasının ardından Doğu Guta ablukasının sembolü haline gelen Kerim bebek ve ailesiyle buluştu.

AK Parti 6. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere kentte bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongre öncesi Rusya'nın garantörlüğünde varılan anlaşma sonucu Doğu Guta'da başlayan zorunlu tahliyeler çerçevesinde İdlib'e ulaşan ve Türk Kızılayı ekipleriyle Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Kerim bebek ve ailesiyle bir araya geldi.

Kerim bebeğin babası Ebu Muhammed ve iki kız kardeşiyle bir süre sohbet eden Erdoğan, 6 aylık Kerim bebeği kucağına alarak onu bir süre sevdi.

- Kerim bebeğin hikayesi

Kerim bebek, henüz bir aylıkken Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin abluka altında tuttuğu Doğu Guta'ya yönelik bombardımana annesinin kucağında yakalandı. Annesinin hayatını kaybettiği Kerim bebek, bir gözünü de saldırıda yitirdi.

Başının sol tarafında ağır yaralar ve kafatasında ciddi kırıklar oluşan Kerim, mucizevi şekilde yaşama tutundu. Kerim'in bakımını üstlenen çocuk yaştaki kardeşleri ona annelik yaptı.

Kerim bebek, hikayesinin AA tarafından dünyaya duyurulmasının ardından Doğu Guta ablukasının sembolü haline gelirken sosyal medya üzerinden destek kampanyaları başlatıldı.

Doğu Gutalı Twitter kullanıcıları sol gözlerini kapatarak, İngilizce olarak Kerim ile dayanışma mesajları paylaşmaya başladı.

İdlib'deki hastanelerde görev yapan doktorlar da aynı eylemi yaparak desteklerini ifade etti.

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, İngiltere'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Matthew Rycroft ve Bayern Münih'in Fransız yıldız futbolcusu Franck Ribery de Twitter hesaplarından bir elleriyle gözlerini kapatarak çektirdikleri fotoğrafla Kerim bebeğe destek verenler arasında yer aldı.

Doğu Guta'da hiçbir tıbbi tedavi alamayan 6 aylık Kerem bebek için Türk Kızılayı da harekete geçti. Saldırının ardından aileyle bir araya gelen Kızılay yetkilileri her türlü desteği sağladı.

İdlib'den Türkiye'ye getirilen Kerim bebeğin tedavisi Türkiye'de sürecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdiCumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
İşte Galaxy Note 9'un performans testi sonuçlarıİşte Galaxy Note 9'un performans testi sonuçları
Çocuklarını yolun ortasına bırakıp kaçtıÇocuklarını yolun ortasına bırakıp kaçtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan doğu guta Kerim bebek

En Çok Okunan Haberler

Fedon'dan olay açıklamalar: 'Fedon'la yattım demek için...

Fedon'dan olay açıklamalar: 'Fedon'la yattım demek için...

İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı! Akşener'den Erdoğan'a çok ağır sözler!

İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı! Akşener'den Erdoğan'a çok ağır sözler!

Merve Şarapçıoğlu yine hacklendi! Berk Oktay'ın çıplak fotoğrafları yayıldı

Merve Şarapçıoğlu yine hacklendi! Berk Oktay'ın çıplak fotoğrafları yayıldı

Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik

Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Rusya’dan korkutan uyarı: Teröristler Türkiye üzerinden geliyor

Rusya’dan korkutan uyarı: Teröristler Türkiye üzerinden geliyor

İlginizi Çekebilir

Çiftlik Bank'tan sonra yeni tehlike! Suça alet olabilirsiniz

Çiftlik Bank'tan sonra yeni tehlike! Suça alet olabilirsiniz

Tek numara olacak! 155, 110 tarih oluyor

Tek numara olacak! 155, 110 tarih oluyor

Tesadüf ortaya çıkardı! PKK ve FETÖ'ye alışmıştık şimdi de...

Tesadüf ortaya çıkardı! PKK ve FETÖ'ye alışmıştık şimdi de...

5 ülke onu arıyordu! Türkiye'de yakalandı

5 ülke onu arıyordu! Türkiye'de yakalandı

Evli adam 14 yaşındaki kızı kaçırıp, nişanlandı! Pişkin savunma

Evli adam 14 yaşındaki kızı kaçırıp, nişanlandı! Pişkin savunma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan duyurdu! 'Afrin'den öte hedefler var'

Erdoğan duyurdu! 'Afrin'den öte hedefler var'

Karabük'ten kötü haber! 2 şehit, 10 yaralı

Karabük'ten kötü haber! 2 şehit, 10 yaralı

Diyarbakır'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Diyarbakır'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Erdoğan kamuflajı giydi! İşte fotoğraflar

Erdoğan kamuflajı giydi! İşte fotoğraflar

İstanbul'da su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

Kadınların sahneye çıkarılmadığı iddiasına şaşırtan cevap!

Kadınların sahneye çıkarılmadığı iddiasına şaşırtan cevap!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.