Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Doktoradan doğrudan doçentliğe geçiş) YÖK Başkanımıza bu talimatı verdik. Doçentliğin şartları da buna göre yeniden düzenlenerek inşallah büyük ihtimal önümüzdeki hafta parlamentoya gönderilecek ve böylece bu sorunu da çözeceğiz." (AA)