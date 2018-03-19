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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün Afrin şehir merkezini kontrol altına alarak Zeytin Dalı Harekatının en önemli aşamasını geride bıraktık. Ardından şimdi Münbiç, Ayn el Arap, Tel Abyad, Resulayn, Kamışlı şeklinde bu koridoru tümüyle ortadan kaldırana kadar bu s

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 16:58 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün Afrin şehir merkezini kontrol altına alarak Zeytin Dalı Harekatının en önemli aşamasını geride bıraktık. Ardından şimdi Münbiç, Ayn el Arap, Tel Abyad, Resulayn, Kamışlı şeklinde bu koridoru tümüyle ortadan kaldırana kadar bu süreci devam ettireceğiz."

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