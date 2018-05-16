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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın bir başka yerinde yaşansa tüm uluslararası kurumların tüm devletlerin ayağa kalkacağı bu saldırı, İsrail tarafından Filistinlilere uygulandığında maalesef büyük bir aymazlıkla karşılanmıştır. Türkiye'nin girişimleri, İslam

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 21:43 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın bir başka yerinde yaşansa tüm uluslararası kurumların tüm devletlerin ayağa kalkacağı bu saldırı, İsrail tarafından Filistinlilere uygulandığında maalesef büyük bir aymazlıkla karşılanmıştır. Türkiye'nin girişimleri, İslam coğrafyasındaki mazlum halkların yürek yakan isyanları ve kimi vicdanlı Batılıların itirazları dışında bu trajediye sadece seyirci kalınmıştır."


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