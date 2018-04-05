Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye el koydu! Abdulkadir Selvi yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2 Nisan Pazartesi günü yapılan AK Parti MYK toplantısında, erken seçim tartışmalarına ekonomik gerekçelerle tepki gösterdiğini aktaran Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Erken seçim tartışmalarının ekonomiye olumsuz etkisi oluyor. Bu söylentilere son vermek gerekiyor. Kesinlikle erken seçim yok. Martta yerel seçimler, kasımda Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri yapılacak" dediğini aktardı. Selvi, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı şimdiye kadar erken seçim taleplerine karşı prensipleri ve siyasi nedenlerle karşı çıkıyordu. Bu kez ekonomik gerekçelerle karşı çıkıyor. Erken seçimin gündemde tutulmasının yatırım ortamını olumsuz etkileyeceğini düşünüyor. Erdoğan haklı. Çünkü ekonominin ilacı güven ve moraldir. Ekonomiyle ilgili olumsuz tablo çizen bakanlar hakkında, ”İnsan kendi ayağına kurşun sıkar mı” diye tepki göstermesinin altında da bu yatıyor.

Tek cümleyle söyleyecek olursak: Erdoğan ekonomiye el koymuş durumda."

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