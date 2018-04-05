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Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye el koydu! Abdulkadir Selvi yazdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 07:14 | Son Güncelleme

Abdulkadir Selvi, bugünkü "Gündem ekonomi erken seçim yok" başlıklı yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi çıkışına ve erken seçim iddialarına değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019 seçiminin kazanmanın ekonomiyi büyütmekten geçtiğinin farkında olduğunu belirten Selvi, seçimler öncesi AK Parti'nin 2018 yılını büyüme ve icraat yılı ilan ettiğini açıkladı. AK Parti'de gündemin ekonomi olduğunu yazan Selvi, önümüzdeki günlerde ekonomi paketinin açıklanacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye el koydu! Abdulkadir Selvi yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2 Nisan Pazartesi günü yapılan AK Parti MYK toplantısında, erken seçim tartışmalarına ekonomik gerekçelerle tepki gösterdiğini aktaran Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Erken seçim tartışmalarının ekonomiye olumsuz etkisi oluyor. Bu söylentilere son vermek gerekiyor. Kesinlikle erken seçim yok. Martta yerel seçimler, kasımda Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri yapılacak" dediğini aktardı. Selvi, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı şimdiye kadar erken seçim taleplerine karşı prensipleri ve siyasi nedenlerle karşı çıkıyordu. Bu kez ekonomik gerekçelerle karşı çıkıyor. Erken seçimin gündemde tutulmasının yatırım ortamını olumsuz etkileyeceğini düşünüyor. Erdoğan haklı. Çünkü ekonominin ilacı güven ve moraldir. Ekonomiyle ilgili olumsuz tablo çizen bakanlar hakkında, ”İnsan kendi ayağına kurşun sıkar mı” diye tepki göstermesinin altında da bu yatıyor.

Tek cümleyle söyleyecek olursak: Erdoğan ekonomiye el koymuş durumda."

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