Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'da

ELAZIĞ (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı'yı ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'daki temasları kapsamında beraberinde Vali Çetin Oktay Kaldırım ile Nazırlı'yı Rızaiye Mahallesi Hafız Abdullah Nazırlı Sokak'taki evinde ziyaret etti.
Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
(AA)
Askeri gemide yangın! 11 asker hastaneye kaldırıldı
Son dakika: TSK, Afrin'deki PYD mevzilerini vurmaya başladı
Emlakçı 'Arsanı neden ucuza satıyorsun' dedi, 7 milyonluk dolandırıcılık ortaya çıktı
İran'dan ABD'ye çok sert tepki! 'Kırmızı çizgiyi aştılar'
Meral Akşener'den 'FETÖ'cü' iddiasına yanıt: 'Politikayı bırakırım'
ABD'yi karıştıran iddia! Trump porno yıldızına 130 bin dolar para ödemiş!
7 ilden gelen 100 kişinin yaptığı şey dehşete düşürdü
Bu kuşlar ormanları bilerek yakıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan çorbacıya gitti
Ülke açlıktan kırılıyor, bakın o ne yapıyor