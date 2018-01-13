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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'da

GÜNCEL HABERLERİ | 13.01.2018 16:18 | Son Güncelleme 5 dakika önce

ELAZIĞ (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı'yı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'daki temasları kapsamında beraberinde Vali Çetin Oktay Kaldırım ile Nazırlı'yı Rızaiye Mahallesi Hafız Abdullah Nazırlı Sokak'taki evinde ziyaret etti.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

(AA)

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