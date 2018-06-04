Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilerle iftarda bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Emeklilik için başvuru yapan ancak henüz işlemleri sonuçlandırılmayan 100 bin vatandaşımız bulunuyordu. Bunların işlemlerini tamamlayarak, onların da ilk maaşlarını ve bayram ikramiyelerini alabilmelerini sağlıyoruz. Bu kardeşlerimiz Ramazan Bayramı ikramiyesi yanında temmuz zammından da faydalanacak." dedi.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen iftar programında emeklilerle bir araya geldi.
Buradaki konuşmasında, ramazan ayının sonlarına yaklaşıldığını anımsatan Erdoğan, tüm katılımcıların ramazanını tebrik etti.
Erdoğan, iftar sofrasında emeklilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti anlatarak, "Sizler hayattan değil, sadece yıllarınızı verdiğiniz işinizden emekli olmuş kardeşlerimizsiniz. Hayat yolculuğu ancak son nefeste bitecek bir uzun maratondur. Bu uzun yolculukta emeklilik sadece bir duraktır." diye konuştu.
Emeklilikle birlikte emeklilerin önünde hayata dair asıl planları ve yapmak istedikleri asıl işleri için yeni bir dönemin başladığına dikkati çeken Erdoğan, kimi emeklilerin ertelediği hobileriyle, idealleriyle uğraşacağını, kiminin de mecbur olduğu için değil istediği, sevdiği ve keyif aldığı işlerle uğraşacağını dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli olmakla hemen her konuda herkesin gönlünün istediğini yapacak zamana sahip olacağına işaret ederek, "Bunun için emekliliği bir son değil, yeni bir başlangıç olarak görüyorum. Sizlerin işte bu fırsatlara sahip şanslı bireyler olarak emekliliğinizi en güzel şekilde değerlendirdiğinize inanıyorum. Hiçbir emekli kardeşimin bu güzel dönemini evinin veya kahvehanelerin dört duvarı arasına hapsolmak olarak görmediğini ümit ediyorum." ifadesini kullandı.
Ciddi bir rahatsızlık veya başka bir mani olmadığı sürece insanın yapacağı şeylerin bitmeyeceğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:
"Yapacak bir işim kalmadı dediğiniz gün gerçekten bittiğiniz gündür. Sizlerin kendiniz, aileniz, ülkeniz için yapacak daha çok şeylerinizin olduğunu biliyorum. Ülkemizin gizli gücü olarak görmüş olduğum sizlerin hem toplum hayatında hem de siyasette desteğine, katkısına daima ihtiyacımız olacaktır."
- "Gördüğümüzde yüzümüz kızarmıştı"
Türkiye'de 12,3 milyon emekli bulunduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümete geldiklerinde ilk işlerinden birinin emeklilerin durumlarına el atmak olduğunu anlattı.
Recep Tayyip Erdoğan, tüm emeklilerin ve özellikle de Bağkur emeklilerinin durumunun bu dönemde gerçekten sıkıntılı olduğunu anımsatarak, "30 yıl, 40 yıl ekmek teknesinin başını bekleyen, tarlasını ekip biçen insanlarımıza öyle emekli maaşları bağlanıyordu ki biz bunları gördüğümüzde yüzümüz kızarmıştı." dedi.
Konuyla ilgili hemen harekete geçtiklerini ve kademeli olarak bu tür çarpıklıkları ortadan kaldırdıklarının altını çizen Erdoğan, şöyle konuştu:
"Emekli maaşlarında reel olarak iki katına, üç katına, dört katına varan oranlarda artışlar yaptık. Bugün ülkemizde az sayıdaki istisna haricinde asgari ücretin altında emekli maaşı alan bulunmuyor. Hele hele eskisi gibi 50 lira, 100 lira gibi trajikomik emekli maaşı alan hiç kimse kalmadı. Son olarak bayram ikramiyeleriyle emeklilerimizin bayramlarını bayram gibi geçirebilmelerine imkan sağladığımıza inanıyorum."
Emeklilerle bir müjdeyi paylaşmak istediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Emeklilik için başvuru yapan ancak henüz işlemleri sonuçlandırılmayan 100 bin vatandaşımız bulunuyordu. Bunların işlemlerini tamamlayarak onların da ilk maaşlarını ve bayram ikramiyelerini alabilmelerini sağlıyoruz. Bu kardeşlerimiz Ramazan Bayramı ikramiyesi yanında temmuz zammından da faydalanacak. Ayrıca 65 aylıkları kendilerine 3 ayda bir ödenen kardeşlerimiz de eylül ayının başından itibaren bu maaşlarını aylık olarak almaya başlayacaklar.
Emeklilikten sonra ticari faaliyette bulunanların yüzde 15 oranındaki sosyal güvenlik destek primlerini de kaldırdık. KDV iadesinin maaşa eklenmesinden, banka promosyonlarına seyyanen yapılan artışlardan yıllık standart maaş zamlarına, intibaklardan ikramiye yıl sınırlarının kaldırılmasına kadar her vesileyle emeklilerimizin ellerine geçen parayı yükseltmenin gayreti içinde olduk."
Erdoğan, sosyal güvenlik reformuyla SSK, Bağkur ve Emekli Sandığını aynı çatı altında topladıklarını, sağlık sigortasının kapsamının bu derece geniş, hizmet kalitesinin bu derece yüksek olmasının dünyada örneğine pek az rastlanır bir uygulama olduğunu söyledi.
Yüksek öğrenim mezunu polisler, öğretmenler, hemşireler ve din görevlileri için emekliliklerinde 3600 ek gösterge imkanı getirdiklerinin altını çizen Erdoğan, bu düzenlemeden aynı şartlarda daha önce emekli olmuş olanların da yararlanacaklarını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
"Hamdolsun, Türkiye büyüdükçe ortaya çıkan zenginlikten emeklilerimiz başta olmak üzere milletimizin tüm fertlerinin istifade etmesi temel politikamızdır. Biz hiçbir zaman öyle seçim meydanlarında bol keseden atıp tutup da işbaşına gelince bunları unutanlardan olmadık. Bazılarının sırtında küfe yok, bol bol atıyorlar, bol bol dağıtıyorlar. Buna inananlar da olmuyor değil, oluyor ama bizim sırtımızda küfe var, yapacağımız işi vaat ederiz ve onu yaparız. Yapamayacağımızı vaat etmeyiz ve elhamdülillah bugüne kadar biz hiçbir vatandaşımızı aldatmadık. Çünkü bizim sözümüz var, ne aldananlardan olacağız, ne aldatanlardan olacağız.
Önümüzdeki dönemde ülkemizi zenginleştirme ve bu zenginliği milletimizin tamamına yansıtma taahhüdümüzü çok daha güçlü bir şekilde hayata geçirmekte kararlıyız. İşte bunun için ne diyoruz? Güçlü Meclis diyoruz, işte bunun için güçlü hükümet diyoruz, işte bunun için güçlü Türkiye diyoruz. Emeklilerimizle birlikte inşallah vakit birlik vakti diyerek, vakit Türkiye vakti diyerek bu mücadeleyi başarıya ulaştıracağız."
Türkiye'nin nereden nereye geldiğini en iyi emeklilerin bildiğine dikkati çeken ve "Sizler nüfus kağıtlarınızda, karnelerinizde herhalde yağ almak için damgaların olduğu günleri bilirsiniz değil mi? Gazyağı almak için o mühürleri bilirsiniz değil mi? Ekmek almak için o mühürleri hatırlarsınız değil mi?" sorularını yönelten Erdoğan, şunları kaydetti:
"Ben de babamın nüfus kağıdında olan o mühürlere bakmıştım. Kömür almak için o mühürleri iyi bilirim ama elhamdülillah şimdi böyle bir şey var mı? Bunların hepsi tarih oldu ama onları hatırlayın, meşhur CHP'nin dönemleridir, o tek partinin dönemleridir. O dönemde bunları yaşadı bu millet. Bizim dedelerimiz, babalarımız bu çileleri çekti ama biz artık bu çileleri halkımıza, vatandaşımıza çektirmiyoruz."
(Sürecek)
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