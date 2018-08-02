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Cumhurbaşkanı Erdoğan en yüksek devlet memuru atamasını yaptı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 17:29 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Metin Kıratlı'yı atadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan en yüksek devlet memuru atamasını yaptı!

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından, Cumhurbaşkanlığına bağlı başkanlıklara atamalar yapılmaya devam ediliyor.

METİN KIRATLI 'EN YÜKSEK DEVLET MEMURU' OLDU

Edinilen bilgiye göre, Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Kıratlı'yı atadı. Metin Kıratlı böylece "en yüksek devlet memuru" oldu.

metin kiratli

Kıratlı'nın atamasına ilişkin kararname, ilerleyen günlerde Resmi Gazete'de yayımlanacak.


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Okuyucu Yorumları 19 yorum
çok yaşa padişahım doları bir TL yap.......
onu bunu biryerlere atiyacagina ekonomiyi duzelt.
konumuz bu zaten:)
adam zaten cumhurbaskanliginda görevli. yani baska kimse yokmu?
Ye kürküm ye
yumurtanın kolisi 17 lira olmuş.....
BRAVO BAŞKAN SEN İŞİNİ BİLİRSİN
@ayerisenoglu ÇOK FENA YUMURTA YİYEMEYECEZ
100 yılda edindiğimiz fabrikaları 15 yılda sat sonra da elin 3 kuruşuna ülkeyi muhtaç et ardından sürekli tehdit al
bu hamle ile abd korkudan titreyecek. dolar 4,90 a cok sert inis yapacak. devletimizin yanindayiz insAllah
başlarına yıkılacak bu duzen
Bence millet vekili maaşları en yüksek devlet memuru maaşına düşürülmeli. Devlet memuruna ne kadar maaş zammı yapılıyorsa millet vekiline de sadece o kadar zam yapılmalı. O zaman vekillerimiz memur maaşına karşı daha duyarlı davranabilirler.
laf çok icraat yok.sifir sifir sifir
boş işler müdürü, ....
cumhurbaskani erdogan bi zahmette doları eruo altini düşürsün ;)
Milletin krizden,pahalılıktan anası ağlasın sen süslü kaleminle ona buna kadro dağıt, milletin imanını gevret.
adam iyi biat ediyor desene
devam atamalara.şimdi sıra gelin ve damatlarda.dolar 5 lira,herşeye zam.oh ne güzel.dolar fiyatı az daha da yükselsin 8 tl olsun iyi olur.benzin 10 tl olsun.yoksa borçlar nasıl ödenecek
memleket güllük gülüstanlık tek derdimiz bu atamaydı zaten atamayla ugraşacagına dolara da bi atama yapta halk gün geçtikçe fakirleşmesin şirketler batmasın lakin kimin umrunda benim gemim batmasında kim batarsa batsın mantıgı mevcut malesef
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