Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da

"Durmayacağız, şehitler tepesini boş bırakmayacağız. Afrin'de de sona doğru geliyoruz. Birileri meydan okuyor. Avrupa Parlamentosundan meydan okuyor. 'Askerinizi çekin oradan, bu doğru değil.' diyorlar. Ey Avrupa Parlamentosu, siz bu millete ne zamandan beri akıl vermeye başladınız? O aklı kendinize saklayın. 3,5 milyon Suriyeli'ye 7 senedir ev sahipliği yapan biziz. Kapıları açıp gönderseydik kaçacak delik arayacaktınız, delik. Bize yalvardınız 'aman kapıları açmayın' diye. Biz insanlık yaptık ama siz insanlıktan anlamıyorsunuz ki. Şu anda da istediğiniz kararı alın, bir kulaktan girer, öbüründen çıkar. Sizin aldığınız kararların zaten kıymeti harbiyesi yok."

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Parlamentosunun Zeytin Dalı Harekatı kararına ilişkin, ""Ey Avrupa Parlamentosu, siz bu millete ne zamandan beri akıl vermeye başladınız? O aklı kendinize saklayın." dedi.

"Benim oğlum bina okur, döner döner yine okur." sözünü anımsatan Erdoğan, "Bunlar bu, bunlar maksuda geçemediler, hala binadalar ama biz aldık başımızı gidiyoruz." dedi.

- "Suriye topraklarında bizim işimiz yok"

Erdoğan, Afrin'de yola devam edildiğini belirterek, "Asla sivil insanlarla bizim işimiz yok, Suriye topraklarında bizim işimiz yok." diye konuştu.

Suriye topraklarındaki mazlum ve mağdur insanları kurtardıklarını belirten Erdoğan, "Ekranlarda izliyorsunuz değil mi? O namussuzların Afrin'den kaçmak isteyen sivillere bile nasıl zulüm ettiklerini gördünüz değil mi? Ama ne oldu? Bütün o bombaları sakladıkları yeri de bulduk mu, orayı da yakaladık mı, onları da topladık mı? İninize girdik, gireceğiz. Nereye kaçarsanız kaçın kovalayacağız. Çünkü, namerde kaçmak merde kovalamak yakışır. Zaten dadaşın önünde bunlar duramaz da evelallah." değerlendirmesini yaptı.

Rabia işaretinin anlamını anımsatan Erdoğan, 81 milyonun tek millet olduğunu, kimsenin Türkiye'yi bölemeyeceğini söyledi.

- "Seni Erzurum toprakları da kabul etmez"