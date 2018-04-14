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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Esed rejimine yönelik operasyon) Yapılan operasyonu doğru buluyoruz."

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 16:02 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Esed rejimine yönelik operasyon) Yapılan operasyonu doğru buluyoruz."

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