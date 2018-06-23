Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenyurt'ta halka seslendi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kürt kardeşlerime sesleniyorum, sakın ha bu oyuna gelmeyin. Bizde Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Roman, Gürcü, Abaza vesaire, böyle bir ayrım var mı, biz yaradılanı yaradandan ötürü sevmedik mi? Biz bir olacağız, beraber olacağız. Bize ayrılık, gayrılık yakışmaz." dedi. Erdoğan, Esenyurt mitingindeki konuşmasında, vatandaşların artık istediği hastaneye gidebildiğini, ilaçlarını rahatlıkla her yerden alabildiğini dile getirerek, "Bay Kemal SSK'nın başında olduğu zaman alabiliyor muydunuz? Sağlam girsen hasta çıkarsın. Bay Kemal öyleydi de onun için. Bunlar zihinsel hasta zihinsel, fiziki olmanın ötesinde." ifadelerini kullandı. İkitelli'de şehir hastanesi yapıldığını hatırlatan Erdoğan, "Bay Muharrem, bu şehir hastanesinden haberin var mı? Bay Kemal haberin var mı? '16 yılda ne yaptılar?' diyor. Gel bu şehir hastanesini gör. Bunlar dürüst değil, dürüst. Hele hele bir tane bayan çıkmış, 'Ben şehir hastanelerine karşıyım. Bunların parası nasıl ödenecek?' diyor. Senin para ödeme veyahut da para üretme kabiliyetin yok ki. Ana muhalefetin zaten hiç yok. Biz 16 yıldır bu ülkede hem milli bütçeyi güçlendirdik hem kaynakları çeşitlendirdik. Bütün yatırımlar böyle oldu." diye konuştu.

Erdoğan, 29 Ekim 2013'te açılan Marmaray'dan bugüne kadar 268 milyon yolcu, 26 Ağustos 2016'da açılan Yavuz Sultan Selim Köprü'sünden 69 milyon araç, 20 Aralık 2016'da açılan Avrasya Tüneli'nden 23 milyon araç, Osmangazi Köprüsü'nden 13 milyon 384 bin araç geçtiğini aktararak, şöyle devam etti: "Şimdi Bay Muharrem, 'Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün fiyatı bu, birinci köprünün, ikinci köprünün fiyatı bu. Bayramda birinci ve ikinci köprü ücretsiz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ücretli.' diyor. Bay Muharrem ya sen mecbur musun üçüncü köprüden gitmeye? Sen ikiden git, birden git. Bunlar pahalı geliyorsa sandalla git. Yavuz Sultan Selim, 7 sene sonra devlete geçiyor. Biz burayı yap-işlet-devretle, kamu özel ortaklığıyla yaptık. Bu bir mantıktır, ekonomik zekadır." - "Modern dünya neyi yapıyorsa biz de onları yapıyoruz ve yapacağız" Yüksek hızlı tren yapıldığına değinen Erdoğan, "Sivaslı birisi çıkmış ne diyor? 'Yüksek hızlı treni hemen kaldır.' diyor. Yüksek hızlı tren göçü artırırmış. Allah rahmet etsin Erbakan Hoca hayatta olsaydı inan ilk önce bunları partisinden tasfiye ederdi. Hoca hızlı trenden bahsederdi, bunlar ise hızlı treni kaldırmaktan bahsediyor. Modern dünya neyi yapıyorsa biz de onları yapıyoruz ve yapacağız." dedi.

Erdoğan, üçüncü havalimanının 29 Ekim'de açılacağını belirterek, havalimanının kamu-özel ortaklığıyla 10,2 milyar avroya yapıldığını, şu anda 30 bin kişinin çalıştığını, işletme başladığında 100 bin kişinin istihdam edileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hepsinden öte, hamdolsun markamız olacak o havalimanı. Dünyaya burayla biz havamızı atacağız." dedi. - "Türkiye'nin güvenlik güçleriyle baş edilmez" Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, turist sayısında 40 milyona doğru gidildiğine işaret ederek, şunları kaydetti: "Dış politikada artık emir alan değil, hem masada hem alanda olan bir Türkiye var. Terörle mücadelede Bay Muharrem'in ağzından bir şey duydunuz mu? Bay Kemal'den duydunuz mu? Aday oldu, ilk ziyaret ettiği yer neresi? Edirne'de gitti Demirtaş'ı ziyaret etti. Kim bu adam? 7 Haziran'da 'Dökülün sokağa' diyen ve benim 53 Kürt kardeşimi Diyarbakır'da ölümüne neden olan kişi değil mi? Ben buradan tüm Kürt kardeşlerime sesleniyorum; sakın ha bu oyuna gelmeyin. Bizde Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Roman, Gürcü, Abaza vesaire, böyle bir ayrım var mı, biz yaradılanı yaradandan ötürü sevmedik mi? Biz bir olacağız, beraber olacağız. Bize ayrılık, gayrılık yakışmaz. Bunu başarmamız lazım.