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Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Baykal'ı tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 22:36 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Baykal'ı tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti

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Anahtar Kelimeler:
BAYKAL Cumhurbaşkanı Erdoğan

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