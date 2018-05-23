Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet İttifakı'na çok ağır sözler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen eski vekiller ile iftar programında konuşuyor.

Erdoğan ''Her seçim önemlidir ancak 24 Haziran ayrı bir öneme sahip. İlk kez Cumhurbaşkanı milletin oyları ile belirlenmiştir.'' dedi. Erdoğan. ''15 Temmuz'dan sonra bu ülkede hiçbirşeyin eskisi gibi gidemeyeceği ortaya çıktı'' şeklinde konuştu.

"BİZ BİLE TAKİP ETMEKTE ZORLANIYORUZ"



24 Haziran'da yeni yönetim sistemi devreye girecek diyen Erdoğan, partilerin ilk defa kendi aralarında ittifaklarla milletin karşısına çıkacaklarını söyledi. Cumhur ittifakına değinen Erdoğan ''Diğer ittifaktakta her parti ayrı cumhurbaşkanı adayı çıkardılar. Bu ittifakın ülke yönetimine talip olarak değil taktik bir amaçla kurulduğu ortaya çıktı. Milletimizin karşısına riyasız, hesapsız, kitapsız çıkıyoruz. Muhalefet partileri kendi aralarında o kadar çok ala vereye girmiş ki biz takip etmekte zorlanıyoruz.'' dedi.

"BİZİM ALENGİRLİ İŞLERE AKLIMIZ ERMEZ"



''Bizim alengirli işlere aklımız ermez bizim siyasetimiz samimiyet siyasetidir'' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''İttifak içerisinde olduğumuz partilerle hangi koşullarla ittifak yaptığımızı milletimiz ile paylaştık'' ifadelerini kullandı.