Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet İttifakı'na çok ağır sözler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen eski vekiller ile iftar programında konuşuyor.
Erdoğan ''Her seçim önemlidir ancak 24 Haziran ayrı bir öneme sahip. İlk kez Cumhurbaşkanı milletin oyları ile belirlenmiştir.'' dedi. Erdoğan. ''15 Temmuz'dan sonra bu ülkede hiçbirşeyin eskisi gibi gidemeyeceği ortaya çıktı'' şeklinde konuştu.
"BİZ BİLE TAKİP ETMEKTE ZORLANIYORUZ"
24 Haziran'da yeni yönetim sistemi devreye girecek diyen Erdoğan, partilerin ilk defa kendi aralarında ittifaklarla milletin karşısına çıkacaklarını söyledi. Cumhur ittifakına değinen Erdoğan ''Diğer ittifaktakta her parti ayrı cumhurbaşkanı adayı çıkardılar. Bu ittifakın ülke yönetimine talip olarak değil taktik bir amaçla kurulduğu ortaya çıktı. Milletimizin karşısına riyasız, hesapsız, kitapsız çıkıyoruz. Muhalefet partileri kendi aralarında o kadar çok ala vereye girmiş ki biz takip etmekte zorlanıyoruz.'' dedi.
"BİZİM ALENGİRLİ İŞLERE AKLIMIZ ERMEZ"
''Bizim alengirli işlere aklımız ermez bizim siyasetimiz samimiyet siyasetidir'' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''İttifak içerisinde olduğumuz partilerle hangi koşullarla ittifak yaptığımızı milletimiz ile paylaştık'' ifadelerini kullandı.
"KARDEŞLİĞİMİZİ GÜÇLÜ TUTMAMIZ GEREKİYOR"
''Kendi aramızdaki birliğimizi, kardeşliğimizi güçlü tutmamız gerekiyor'' diyen Erdoğan, ''aslolan millete hangi hizmetlerin verilebildiği, ülkeye hangi projelerin kazandırıldığıdır'' şeklinde konuştu.
"KURDA YAŞANAN DALGALANMA GERÇEKLE UYUMLU DEĞİL"
''Kurda yaşanan dalgalanma gerçekle uyumlu değil'' diyen Erdoğan büyümenin sürdüğünün altını çizdi.
Erdoğan ''Döviz kurunun sebeplerini doğru tespit etmek gerekir. Kurdaki dalgalanma sadece ülkemizle ilgili değildir. Küresel boyutu vardır. Gelişmekte olan ülkelerde bunun etkisi daha fazla hissedilmektedir. 15 Temmuz darbe girişimindeni sınır ötesi harekatlara kadar her konuda yalnız bırakılan Türkiye benzer bir durumla karşı karşıyadır. Finans piyasalarındaki gelişmelerin ekonomimizle bir ilgisi yoktur, üstesinden gelemeyeceğimz bir sıkıntı da yoktur'' dedi.
"FARKLI DÜŞÜNENLER OLABİLİR"
''Farklı düşünenler olabilir'' diyen Erdoğan, ''milletimizi huzursuz etmeye yönelik dedikodulara kimse itibar etmesin'' diyen Erdoğan makro finansal istikrarı önemsiyoruz, seçimin ardından enflasyonu indirmek için gereken tedbirleri devreye sokacağız, kısa vadede kurdaki dalgalanmanın önünü kesecek tedbirleri alacak imkana sahibiz.'' şeklinde konuştu
''Küresel yönetişim ilkelerine bağlı kalmayı sürdüreceğiz, ancak bu yönetişimlerin ülkemizi bitirmesine müsade etmeyeceğiz. Mali disiplin sürecek'' dedi.
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