Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyüpsultan'da halka seslendi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Buradan Güneydoğu'ya da sesleniyorum. Güneydoğu'ya geldiğimde söyledim. Sakın, korkuyu korkutun. Bütün tedbirleri aldık ve bu PKK'ya da bu HDP'ye de inşallah sandıklarda demokratik olarak bir dersi verelim. Osmanlı tokadına hazır mıyız? Bunu başardığımız anda Türkiye'de devran değişecek, yeni yönetim sistemiyle beraber değişecek." dedi.

Erdoğan, Eyüpsultan mitingindeki konuşmasına, "Kampanyaya Eyüpsultan'da başladık. Dedik ki artık finali de Eyüpsultan'da yapalım ve bugün finali burada yapıyoruz. Rabbim yarın akşam da inşallah bizlere zaferi nasip etsin." sözleriyle başladı.

Vatandaşlardan rehavete kapılmamalarını isteyen Erdoğan, "'Nasıl olsa biz seçimi kazandık' havasına girmeyeceğiz. Böyle bir aldatmacaya da gelmeyeceğiz. Sandığa gitmeyi ihmal etmeyin, sandıklara gidin, oylarınızı muhakkak kullanın." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimde Güneydoğu'daki vatandaşların daha hür biçimde oy kullanacağını dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü: