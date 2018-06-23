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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyüpsultan'da halka seslendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 18:27 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: (1) - "Buradan Güneydoğu'ya da sesleniyorum. Güneydoğu'ya geldiğimde söyledim. Sakın, korkuyu korkutun. Bütün tedbirleri aldık ve bu PKK'ya da bu HDP'ye de inşallah sandıklarda demokratik olarak bir dersi verelim. Osmanlı tokadına hazır mıyız? Bunu başardığımız anda Türkiye'de devran değişecek, yeni yönetim sistemiyle beraber değişecek" - "Bay Kemal'e, onun çırağı Bay Muharrem'e sesleniyorum: Yahu Marmaray'ı siz mi yaptınız? Avrasya Tüneli'ni siz mi yaptınız? Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü siz mi yaptınız? Osmangazi Köprüsü'nü siz mi yaptınız? Bu, Yalova'da oturuyor. Herhalde Osmangazi'den geçme fırsatını da bulamadı, fakat alışacak. Fiyatı yüksek geliyormuş. O zaman ikinci köprüden git, birinci köprüden git. Bunlara da yetecek paran yoksa sandalla git. Ne diyelim buna? Çünkü bunlar hiçbir yeniliğe tahammül edemiyorlar"

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Buradan Güneydoğu'ya da sesleniyorum. Güneydoğu'ya geldiğimde söyledim. Sakın, korkuyu korkutun. Bütün tedbirleri aldık ve bu PKK'ya da bu HDP'ye de inşallah sandıklarda demokratik olarak bir dersi verelim. Osmanlı tokadına hazır mıyız? Bunu başardığımız anda Türkiye'de devran değişecek, yeni yönetim sistemiyle beraber değişecek." dedi.

Erdoğan, Eyüpsultan mitingindeki konuşmasına, "Kampanyaya Eyüpsultan'da başladık. Dedik ki artık finali de Eyüpsultan'da yapalım ve bugün finali burada yapıyoruz. Rabbim yarın akşam da inşallah bizlere zaferi nasip etsin." sözleriyle başladı.

Vatandaşlardan rehavete kapılmamalarını isteyen Erdoğan, "'Nasıl olsa biz seçimi kazandık' havasına girmeyeceğiz. Böyle bir aldatmacaya da gelmeyeceğiz. Sandığa gitmeyi ihmal etmeyin, sandıklara gidin, oylarınızı muhakkak kullanın." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimde Güneydoğu'daki vatandaşların daha hür biçimde oy kullanacağını dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sandık güvenliğini elimizden geldiğince büyük oranda aldık. Buradan Güneydoğu'ya da sesleniyorum. Güneydoğu'ya geldiğimde söyledim. Sakın, korkuyu korkutun. Bütün tedbirleri aldık ve bu PKK'ya da bu HDP'ye de inşallah sandıklarda demokratik olarak bir dersi verelim. Osmanlı tokadına hazır mıyız? Bunu başardığımız anda Türkiye'de devran değişecek, yeni yönetim sistemiyle beraber değişecek. Sandığa gitmeyenleri muhakkak sandığa götürün."

Türkiye'nin kişi başına milli gelirde 3 bin 500 dolardan 11 bin dolara yükseldiğini, ihracatın 36 milyar dolardan 162 milyar dolara çıktığını kaydeden Erdoğan, şunları söyledi:

"Merkez Bankası döviz rezervimiz 27,5 milyar dolardan 124 milyar dolara yükseldi. Bunlar durup dururken olmadı ki. Bay Kemal diyor ki '16 senede ne yaptınız?' Böyle diyor. Şimdi ben Bay Kemal'e, onun çırağı Bay Muharrem'e sesleniyorum: Yahu Marmaray'ı siz mi yaptınız? Avrasya Tüneli'ni siz mi yaptınız? Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü siz mi yaptınız? Osmangazi Köprüsü'nü siz mi yaptınız? Bu, Yalova'da oturuyor. Herhalde Osmangazi'den geçme fırsatını da bulamadı, fakat alışacak. Fiyatı yüksek geliyormuş. O zaman ikinci köprüden git, birinci köprüden git. Bunlara da yetecek paran yoksa sandalla git. Ne diyelim buna? Çünkü bunlar hiçbir yeniliğe tahammül edemiyorlar."

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- "Fizik hocası ama eğitimle falan alakası yok"

Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin fizik öğretmeni olduğunu hatırlatarak, "Fizik hocası ama eğitimle falan alakası yok. 10 tane öğretmenin SSK primini ödemeyen bu kişi Türkiye'nin yönetimine talip. Hale bak... Bunlardan yönetici olur mu?" dedi.

Üçüncü havalimanının 29 Ekim'de açılacağını dile getiren Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nın olduğu yere de Millet Bahçesi yapılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerin kitaplarının ücretsiz dağıtıldığını ifade ederek, 280 bin derslik yapıldığını, 580 bin öğretmen atandığını, üniversite sayısının 205'e çıkarıldığını ve 81 ilde üniversite bulunduğunu söyledi.

"İlim ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir, sen kendini bilmezsen, bu nice okumaktır" anlayışıyla baktıklarını belirten Erdoğan, "Ama Bay Kemal bilmiyor kendini. Bay Muharrem o da hiç bilmiyor. Nasıl olduysa Bay Kemal ondan kurtulmak için ne dedi? 'Gel bakalım Muharrem gel.' Şimdi ne yapacak? 'Git bakalım Muharrem git.' Yarın akşam onun sinyali." diye konuştu.

(Sürecek)

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eyüpsultan

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