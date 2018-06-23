Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyüpsultan'da halka seslendi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bay İnce, Ankara'da 2 milyon dinleyici varmış karşısında, emniyetten rakamı aldım doğrusu 75 bin. İstanbul'da 5 milyon dedi, emniyetten rakamı aldım 280 bin, bunların hayatı yalan, meslekleri yalan, bunlarda dürüstlük yok. Bununla diyor aldatırız, aldatamayacaksınız yarın milletim size gereken dersi verecek." dedi. Erdoğan, Eyüpsultan mitingindeki konuşmasında, üniversite gençlerinin kendilerinden önceki dönemde 45 lira burs aldığını hatırlatarak, şimdi ise 470 lira verildiğini söyledi. Master öğrencisinin 940, doktora öğrencisinin ise asgari ücret aldığına dikkati çeken Erdoğan, "Bay Kemal bunu da biz veriyoruz. İflas eden bir kasadan bu çıkar mı? Biz bunları da yaptık, hala yapıyoruz. Hadi bunlara da yalan deyin. Bütün bunlarla beraber biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. Bu anlayışla bu yolculuğumuza devam edeceğiz. 'Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri' biz eserlerimizle anılıyor muyuz? Siz bu kardeşinizi İstanbul Belediye Başkanlığından tanımıyor musunuz? Şimdi Eyüpsultan Haliç'in kenarında değil mi? Haliç nasıl kokardı? Tabii gençler, çocuklar, ilk oyu kullanacak olanlar bilmez. Bu Haliç'i şu andaki haline kim getirdi?" diye konuştu.

- "Bunların hayatı yalan" Erdoğan, Haliç'ten çıkan bataklığı ve çamuru Alibeyköy'e taşıdıklarını aktararak, sözlerine şöyle devam etti: "9,5 kilometre. Orada o taş ocağını doldurduk, oraya da Vialand'ı yaptık. Orada artık çocuklarımız eğleniyor, oynuyor. Bay Kemal arzu edersen sen de gel ücretini ben öderim. İspatı vücud edelim gelsin görsün yerinde ama gelemez. Aslında köprülerden de geçmeyecek de mecburen geçiyor. Havalimanından da uçmayacak da mecburen uçuyor. Zira darbe gecesi ne yaptı, öncesinde ne yaptı? Ne dedi, 'Darbe olsa tankların önüne önce ben çıkarım' 15 Temmuz gecesi havalimanındaydı saat 23.17 tankları gördü on binler havalimanındayken o hemen tankların arasından sıyrıştı otomobile bindi doğru Bakırköy Belediyesi'ne. Niye? Bu korkak, kaçak. O gece tamamen Bakırköy Belediyesi'nde kaldı. Ne dedi daha sonra, 'Sayın Cumhurbaşkanı beni de haberdar etseydi ben de gelirdim.' Yalancının mumu yatsıya kadar yanar ama bununki yarın bitiyor, sönecek. Biz geldik on binler oradaydı. F-16'lar üzerimizden uçuyordu, helikopterler uçuyordu. Ben halkımla buluştum, milletimle buluştum. Orada hemen Başbakanımla da görüşmemi yaptım, Birinci Ordu Komutanını Genelkurmay Başkanımızı göz altına alma durumu olduğu için onu hemen vekaleten Genelkurmay Başkanlığı'na Birinci Ordu Komutanını atadım. O andan itibaren oradan süreci takip ettim. 16 saatte darbeyi bitirdik. Allah'ın yardımıyla bu iş bitti. Niye? Biz şuna inandık, 'La galibe illallah' galip olan ancak ve ancak Allah'tır. Biz buna inandık. Ama onun öyle bir anlayışı var mı? O gücü kudreti kendinde göremez zavallı ya. Ne diyor? 'Ben her gün cumayı kılıyorum' diyor. Şecaat arzederken sirkatin söylüyor. Şimdi yine bir kart elime sıkıştırdılar. Bay İnce, Ankara'da 2 milyon dinleyici varmış karşısında, emniyetten rakamı aldım doğrusu 75 bin. İstanbul'da 5 milyon dedi, emniyetten rakamı aldım 280 bin, bunların hayatı yalan, meslekleri yalan, bunlarda dürüstlük yok. Bununla diyor aldatırız, aldatamayacaksınız yarın milletim size gereken dersi verecek."

- "Bunlar milli değil, yerli değil" Sağlıkta sıkıntının kalmadığını dile getiren Erdoğan, vatandaşların ilaçları ücretsiz veya çok uygun bir rakama aldıklarını söyledi. Erdoğan, hastanelerde gelişmelere ilişkin, şöyle konuştu: "İstediğiniz hastaneye gidiyor musunuz? İlaçlarımızı ücretsiz, belli bir parada verdiğimiz rakamla alıyor muyuz? Şimdi bütün bu hastanelerde Bay Kemal'in SSK genel müdürü olduğu zamanı hatırlayın bir de şimdi. İnşallah bu yakada en önemli hastanemiz 3 bin 300 yatak kapasiteli şehir hastanesini İkitelli'ye kuruyoruz. Herhangi bir sıkıntı olduğunda doğru İkitelli. Böylece inşallah sağlıkta en ufak bir sıkıntı zaten kalmayacak. Amerika'nın Cleveland'ı varsa bizim de İkitelli'de şehir hastanemiz oldu. Bir diğer adım o da şu, ulaşımda biz göreve geldik 79 senede 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol yapılmış. Biz ise şurada 16 senede 20 bin kilometre bölünmüş yol yaptık. Az önce ifade ettiğim gibi 25 havalimanıyla aldık onu da 59'a çıkardık. Yüksek hızlı tren yapıyoruz adaylardan bir tanesi çıkmış, 'Ne işi var Sivas'ta yüksek hızlı trenin' diyor. Yani ne istiyor bunlar biliyor musun? Kağnı, kağnı hala öyle gidelim. Rahmetli Erbakan hoca hayatta olsa herhalde bunu ilk etapta tasfiye ederdi. Bu anlayışa bak. Biz yerli milli otomobilden bahsediyoruz çıkmış Muharrem efendi, 'Ben BMW'yi gezdim' diyor. Ya BMW'yi gezmeyi bırak orada da bir şeyler kazanırsın o ayrı mesele de senin yapman gereken gel de bizim İHA'ların üretildiği yeri gez, SİHA'ların üretildiği yeri gez. Sen şu anda bizim ATAK helikopterlerimizin üretildiği yeri gez. Gel milliliği yerliliği gör ama bunlar milli değil, bunlar yerli değil."

Erdoğan, büyük ülke, büyük devletin güçlü bir lider istediğini belirterek, onlarda güçlü lider özelliği olmadığını söyledi. Birleşmiş Milletler içinde kendisinin Putin ile beraber kıdemi ağır basan birkaç liderden bir tanesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Dükkanı çırağa teslim eder misiniz? Onlar çırak bile değil. Nasıl teslim edeceğiz koskoca Türkiye'yi? hayatta bunların yönetim diye bir tecrübe ve deneyimleri yok. onun için biz ne diyoruz? Güçlü cumhurbaşkanı güçlü Meclis diyoruz. Yarın bunu için var mıyız? Şimdi bunun için hemen koşup yarın için çalışacağız, bir boşluk bırakmayacağız, nasıl olsa bu iş halloldu diye. Yarın akşam rakamlar açıklandıktan sonra göreceğiz ve elhamdülillah diyeceğiz. Hazır mıyız buna? İşi hafife almayın." diye konuştu. Erdoğan anlatacağı çok şey olduğunu ancak seçim yasaklarının 18.00'de başlayacağını hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "18.00'e kadar dedikleri için buna takdir edersiniz ki ilk uyması gereken benim. Ondan sonra Bay Muharrem tabii ona da vakti yok o ayrı meselede, bunu çok eveler geveler. Bütün fırsatları kovalıyorlar çünkü ama ben size inanıyorum. Milletimle beraber yürüdük biz.15 Temmuz'u birlikte yürüdük. bunlardan teröre karşı bir laf işittiniz mi Bay Kemal, Bay Muharrem'den? Bay Kemal, Ankara'da yanına aldı terör sevicileri onlarla İstanbul'a yürüdü. Bay Muharrem icazeti nereden aldı? Edirne'den aldı. Gitti Edirne'ye orada Selo ile görüştü ve kalktı onu savunmaya başladı. Bunun arkasında terör örgütü var. Hatırlayın Diyarbakır'da 53 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan değil mi? Benim Kürt kardeşlerimi, sokağa çağırarak onları öldüren değil mi? 15 Yaşındaki Yasin Börü'nün ölümüne neden olan değil mi? O zaman senin ne işin var orada? Diyor ki 'onun hakkı, cumhurbaşkanı adayı, dışarı çıksın' Hayır arkadaş niye dışarı çıkıyor, şu anda tutuklu o kadar. Yasal boşluktan aday olabiliyorsa ayrı bir konu ama şu anda o yasal boşlukları da Allah'ın izniyle şu seçimden sonra giderilmesi lazım. Bunları fırsat kollayıcısı olarak görüyorum. Diğerleri de bakıyorsunuz ayın şeyleri söylüyor ama artık bu devren değişiyor."

Erdoğan, adaletle hüküm edeceklerini vurgulayarak, "Kalkıp da teröre destek verenlerle, terör örgütünü arkasına alanlarla bu ülkede siyaset yapılmaz. Dokunulmazlıkların kaldırılmasını kendisi bizzat istedi. Kalkınca da bunların partilileri yurt dışına kaçmaya başladı. Bundan sonra o fırsatı da bulamayacaklar. Cudi, Gabar, Tendürek buraları nasıl bombaladıysak, şimdi ne oldu? Kandil'i bombalıyoruz. Bay Muharrem ne diyor? Amerika ile anlaştın mı? Sayın Muharrem biz, sadece halkımızdan icazet alırız odan sonrada gereğini yaparız. İlk operasyonda 20 uçakla kalktık, 10 önemli noktayı istihbaratın verdiği bilgi ile vurduk. Bütün depoları gitti. İkinci operasyonda uçaklarımız toplantı halinde olan lider kadrolarından 35 teröristi etkisiz hale getirdi. Bay Muharrem bundan haberin var mı? Bak kimseden icazet almadık. Biz yüreğimizi bu işe koyduk ama sizde o yürek yok. Korkaklar zafer anıtı dikemez. Biz bu yolda böyle yürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Daha sonra vatandaşları Rabia yapmaya çağıran Erdoğan, insanların birbirini makam, mevki için değil, Yaradan için sevmesi gerektiğini ifade etti.