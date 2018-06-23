Cumhurbaşkanı Erdoğan Eyüpsultan'da konuştu (3)

Gülseli KENARLI-Harun UYANIK-İbrahim MAŞE/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, son mitingini Eyüpsultan'da yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Küçükçekmece'den geliyorum, Küçükçekmece'de bu alanın çok daha fazlası vardı ve size selamları var. 'Madem Eyüpsultan'a gidiyorsunuz, bizden selam ilet' dediler. Kampanyaya Eyüpsultan'da başladım. Dedik ki, 'finali de Eyüpsultan'da yapalım'. Ve bugün finali burada yapıyoruz. Rabbim yarın akşam da inşallah bize zaferi nasip etisin. İstanbul bir başka önemli, Eyüpsultan bambaşka önemli. Sakın ha sandığa gitmeyi ihmal etmeyin, sandığa gidin, oylarınızı muhakkak kullanın." dedi. "SANDIK GÜVENLİĞİNİ ELİMİZDEN GELDİĞİNCE BÜYÜK ORANDA ALDIK" Erdoğan, "Bir zamanlar bu CHP açık oy gizli tasnif yapmıştır. Oyları açık kullandırttılar, tasnifi de gizli yaptılar, sayımı kimse görmesin. Sandık güvenliğini elimizden geldiğince büyük oranda aldık. Eyüpsultan'dan Güneydoğu'ya sesleniyorum; sakın ha korkuyu korkutun. Tüm tedbirleri aldık ve bu PKK'ya da, bu HDP'ye de inşallah sandıklarda demokratik olarak bir dersi verelim." diye konuştu. "YETECEK PARAN YOKSA SANDALLA GİT" Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: Bay Kemal diyor ki; 16 senede ne yaptınız? Şimdi ben Bay Kemal ve onun çırağı Muharrem'e Eyüpsultan'dan sesleniyorum: Yahu Marmaray'ı siz mi yaptınız? Avrasya Tünel'ini siz mi yaptınız? Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü siz mi yaptınız? Osmangazi Köprüsü'nü siz mi yaptınız? Yahu bu Yalova'da oturuyor, herhalde Osmangazi Köprüsü'nden geçme fırsatını bulamadı. Fakat alışacak, fiyatı yüksek geliyormuş. O zaman ikinci köprüden git, birinci köprüden git. Bunlara da yetecek paran yoksa sandalla git. Çünkü bunlar hiçbir yeniliğe tahammül edemiyorlar. Bay Kemal, Bay Muharrem 25 havalimanı vardı geldiğimizde, şimdi 59 havalimanı var. Yahu bunları biz yaptık. Eğitimde 280 bin derslik yaptık, Bay Kemal, Bay Muharrem. 580 bin öğretmen atadık haberin yok mu? 75 üniversite vardı şimdi 205 üniversite var. "EMNİYETTEN RAKAMI ALDIM, 280 BİN" Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi bir kart sıkıştırdılar elime. Bay İnce, 2 milyon dinleyici varmış karşısında. Emniyetten rakamı aldım, doğrusu 75 bin. İstanbul'da '5 milyon' dedi. Emniyetten rakamı aldım, 280 bin. Yahu bunların hayatı yalan. Meslekleri yalan bunlarda dürüstlük yok. 'Bununla aldatırız' diyorlar. Aldatamayacaksınız, yarın milletim size gereken dersi verecek." diye konuştu. Erdoğan, "Anlatacağım çok şey var fakat artık yasak vakti geliyor. Öyle ya 6'ya kadar diyorlar, 6'ya kadar dedikleri için, buna ilk uyması gereken takdir edersiniz ki benim. Ondan sonra Bay Muharrem, onun da fırsatı yok o ayrı mesele de, bunu çok eveler geveler. Bu tür fırsatları kolluyorlar çünkü." şeklinde sözlerini tamamladı.

