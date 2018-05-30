HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nin açılışını yaptı (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 16:45 | Son Güncelleme

Haber: Taner YENER-Kamera: İdris TİFTİKCİ-İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nin açılışını yaptı.

Haber: Taner YENER-Kamera: İdris TİFTİKCİ-İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nin açılışını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 12.00 sıralarında Fatih Camii'ne geldi. Erdoğan'a Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtuluş ve İstanbul Valisi Vasip Şahin de eşlik etti. Erdoğan, cami ve türbede bir süre incelemelerde bulundu. Kur'an-ı Kerim'in okunduğu açılışta İl Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz başta Fatih Sultan Mehmet olmak üzere şehitler için dua etti. Duaların ardından kurdeleyi kesen Erdoğan, emeği geçenlere teşekkür etti. Daha sonra beraberindekilerle türbeyi gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyon çalışmaları hakkında da yetkililerden bilgi aldı.

PARTNERBunu neden kendine yaptın! Güzel isim şaşkına çevirdiBunu neden kendine yaptın! Güzel isim şaşkına çevirdi
Mehmet Ağar'a memleketi Elazığ'da coşkulu karşılamaMehmet Ağar'a memleketi Elazığ'da coşkulu karşılama
ALES sonuçları açıklandı! İlkbahar dönemi 2018 ALES sonuç sorgulama sayfası açıldı!ALES sonuçları açıklandı! İlkbahar dönemi 2018 ALES sonuç sorgulama sayfası açıldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Miting meydanları kızıştı! Muharrem İnce, Erdoğan'ın açıklamalarını kalabalığa dinletti

Miting meydanları kızıştı! Muharrem İnce, Erdoğan'ın açıklamalarını kalabalığa dinletti

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

Seçim iptal mi olacak? AYM iddiasına AK Parti'den ilk açıklama

Seçim iptal mi olacak? AYM iddiasına AK Parti'den ilk açıklama

Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı

Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı

Yeşilçam'ın Şekerpare'si şimdilerde ne yapıyor?

Yeşilçam'ın Şekerpare'si şimdilerde ne yapıyor?

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem İnce’nin kaynak gösterdiği Nasuhi Güngör kendi kitabını yalanladı

Muharrem İnce’nin kaynak gösterdiği Nasuhi Güngör kendi kitabını yalanladı

ALES sonuçları açıklandı! İlkbahar dönemi 2018 ALES sonuç sorgulama sayfası açıldı!

ALES sonuçları açıklandı! İlkbahar dönemi 2018 ALES sonuç sorgulama sayfası açıldı!

Kayseri'de maden ocağında göçük

Kayseri'de maden ocağında göçük

TRT önünde 'seçim' eylemi

TRT önünde 'seçim' eylemi

Elazığ merkezli 10 ilde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon

Elazığ merkezli 10 ilde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon

Fatih'te kağıt toplayıcısı koltuk altları kesilip kafasına kurşun sıkılarak öldürüldü

Fatih'te kağıt toplayıcısı koltuk altları kesilip kafasına kurşun sıkılarak öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.