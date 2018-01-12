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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ, bu milletin çocuklarına yaptığı kötülükle geleceğimizi gasbetmiştir.

GÜNCEL HABERLERİ | 12.01.2018 15:42 | Son Güncelleme 26 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ, bu milletin çocuklarına yaptığı kötülükle geleceğimizi gasbetmiştir. Geleceğimizi çalmıştır ve bu ümmeti parçalamıştır." (AA)

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