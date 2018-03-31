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Cumhurbaşkanı Erdoğan (FETÖ) Geceleri beddua seansları yapıyormuş. Varsın yapsın.Onların bedduaları O'nadır.

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 18:48 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: (FETÖ) GECELERİ BEDDUA SEANSLARI YAPIYORMUŞ.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: (FETÖ) GECELERİ BEDDUA SEANSLARI YAPIYORMUŞ. VARSIN YAPSIN. ONLARIN BEDDUALARI O'NADIR.

Mehmet İlkay ÖZER - İstanbul,(DHA)
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ümraniye İlçe kongresi öncesi kendini bekleyen kalabalığa konuştu.
Erdoğan, "Kimin takva ittikası Allah'a daha yakınsa en üstün o. Bundan taviz var mı? Bizim inancımızda durum bu. Başkaları bizi ilgilendirmez. Biz yaratılanı yaratandan ötürü seveceğiz. Birbirimizi kırmaycağız. Biz de fitne, fesat yok. Gurur, kibir bizde olmayacak. Bize tevazu yakışır. Ve AK Parti tevazuyla bugünlere geldi. Böyle de yürüyeceğiz" diye konuştu.
Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ele başı Fettullah Gülen'in beddua seansları düzenlediğini söyleyerek " Bayrağımız ortada ve tek devlet Türkiye Cumhuriyeti devleti. Yok paralel devletmiş şu devletmiş bu devletmiş. Onlar Pensilvanya'ya ait olsun. O oradan ne yapacaksa yapsın. Geceleri beddua seansları yapıyormuş. Varsın yapsın. Onların bedduaları o'nadır. Biz milletimizin dualarıyla bugünlere geldik. Rabbimin lütfuyla inşallah yola devam edeceğiz. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız" dedi.
Erdoğan, Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Heraketı'nda 3821 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Erdoğan daha sonra kongreye katılmak için spor salonuna geçti.

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