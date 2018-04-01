HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(FETÖ ile mücadele) Bu mücadelede yanlış yapanları, işi sulandıranları, suçluları koruyanları, asıl hainleri bırakıp gariban insanların üstüne çullananları görür, duyar, tespit edersek, onların da yakalarına yapışmaktan asla çekinm

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 18:07 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(FETÖ ile mücadele) Bu mücadelede yanlış yapanları, işi sulandıranları, suçluları koruyanları, asıl hainleri bırakıp gariban insanların üstüne çullananları görür, duyar, tespit edersek, onların da yakalarına yapışmaktan asla çekinmeyiz."

Erdoğan'dan son dakika 'AKM' açıklamasıErdoğan'dan son dakika 'AKM' açıklaması
Diyarbakır'da roketatar ve silahlarla saldırmışlardıDiyarbakır'da roketatar ve silahlarla saldırmışlardı
Evli adamla birlikte olup karısına fotoğraf gönderdiEvli adamla birlikte olup karısına fotoğraf gönderdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fedon'dan olay açıklamalar: 'Fedon'la yattım demek için...

Fedon'dan olay açıklamalar: 'Fedon'la yattım demek için...

İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı! Akşener'den Erdoğan'a çok ağır sözler!

İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı! Akşener'den Erdoğan'a çok ağır sözler!

Merve Şarapçıoğlu yine hacklendi! Berk Oktay'ın çıplak fotoğrafları yayıldı

Merve Şarapçıoğlu yine hacklendi! Berk Oktay'ın çıplak fotoğrafları yayıldı

Rusya’dan korkutan uyarı: Teröristler Türkiye üzerinden geliyor

Rusya’dan korkutan uyarı: Teröristler Türkiye üzerinden geliyor

Ceren Akdağ'dan cinsel taciz itirafı

Ceren Akdağ'dan cinsel taciz itirafı

15 fotoğraf birden paylaştı; yaktı geçti

15 fotoğraf birden paylaştı; yaktı geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadınların sahneye çıkarılmadığı iddiasına şaşırtan cevap!

Kadınların sahneye çıkarılmadığı iddiasına şaşırtan cevap!

TEM'de 8 polisin yaralandığı kaza kamerada

TEM'de 8 polisin yaralandığı kaza kamerada

Fatih'te su borusu patladı, çok sayıda evi su bastı

Fatih'te su borusu patladı, çok sayıda evi su bastı

Sayısal Loto sonuçları 31 Mart: Nisan ayında 2 devirli çekiliş!

Sayısal Loto sonuçları 31 Mart: Nisan ayında 2 devirli çekiliş!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e çok sert sözler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e çok sert sözler!

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar sınır birliklerini denetliyor

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar sınır birliklerini denetliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.