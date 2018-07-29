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Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistinli Ahed Tamimi'yle görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 17:26 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün cezaevinden çıkan Ahed Tamimi'yi telefonla aradı. Hanzala Cesaret Ödülü sahibi "Filistinli cesur kız" Et-Temimi'yi cesaretinden ve mücadele azminden dolayı tebrik eden Başkan Erdoğan, Et-Temimi'nin serbest bırakılmasının sevinç verici olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistinli Ahed Tamimi'yle görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in serbest bıraktığı Ahid Et-Temimi ile telefonda görüştü, 17 yaşındaki Et-Temimi'yi cesaretinden ve mücadele azminden dolayı tebrik etti.

ERDOĞAN, ET-TEMİMİ'Yİ ARADI

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan, İsrail'in bugün serbest bıraktığı Ahid Et-Temimi'yi telefonla aradı.

Hanzala Cesaret Ödülü sahibi "Filistinli cesur kız" Et-Temimi'yi cesaretinden ve mücadele azminden dolayı tebrik eden Başkan Erdoğan, Et-Temimi'nin serbest bırakılmasının sevinç verici olduğunu vurguladı.

Telefon görüşmesi sırasında Ahid'in yanında annesi Neriman Et-Temimi’nin de olduğu kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Et-Temimi Ailesi'ne Türkiye olarak Filistinlilerin haklı mücadelelerini desteklemeye devam edeceklerini belirttiği öğrenildi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
sayın başkan, azda bizim ülkemize el atsan nasıl olur? piyasalar kaptırabildiğine, istihtam sıfırın altında eksi yirmi iki... Malum bir taraf olanlar yağmacı gibi her yere saldırıyor. dolar bir yandan euro bir yandan atak yapıyor. Giresun da polisler yaşlıları döverek öldürüyor. Yani demem o ki, elalemle uğraşmaktan bizden bir haber yaşıyorsunuz. Birde başkanım karadeniz sahil yolu varya hep övündüğünüz... Köy yolu gibi oldu heralde ucuz malzeme kullanmışlar. sağda solda demeyin daha yol yol diye. İftihar sebebi yerine utanç sebebi oldu yolunuz bilginize. Ama olsun bizim başkanımız var dimi ☺️
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