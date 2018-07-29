Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistinli Ahed Tamimi'yle görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in serbest bıraktığı Ahid Et-Temimi ile telefonda görüştü, 17 yaşındaki Et-Temimi'yi cesaretinden ve mücadele azminden dolayı tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan, İsrail'in bugün serbest bıraktığı Ahid Et-Temimi'yi telefonla aradı.
Hanzala Cesaret Ödülü sahibi "Filistinli cesur kız" Et-Temimi'yi cesaretinden ve mücadele azminden dolayı tebrik eden Başkan Erdoğan, Et-Temimi'nin serbest bırakılmasının sevinç verici olduğunu vurguladı.
Telefon görüşmesi sırasında Ahid'in yanında annesi Neriman Et-Temimi’nin de olduğu kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Et-Temimi Ailesi'ne Türkiye olarak Filistinlilerin haklı mücadelelerini desteklemeye devam edeceklerini belirttiği öğrenildi.
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