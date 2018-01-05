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Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa'da

GÜNCEL HABERLERİ | 05.01.2018 23:54 | Son Güncelleme 3 saat önce

- Erdoğan, Osmanlı hanedanının Fransa'da ikamet eden üyelerini kabul etti

PARİS (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmanlı hanedanının Fransa'da ikamet eden üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarının ardından Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğine geçti. Burada, Osmanlı hanedanının Fransa'da ikamet eden üyelerini kabul eden Erdoğan, ayrıca Fransa Ulusal Meclisi Fransa-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Milletvekili Stephane Teste ve Senato Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Josiane Costes ile eski Fransa Adalet Bakanı ve Avrupa Parlamentosu Üyesi Rachida Dati'yi de kabul ederek görüşmeler yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Türk Toplumu temsilcileri ve Fransa İslam Konseyi temsilcilerini de ayrı ayrı kabul etti. Kabuller basına kapalı gerçekleşti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğine gelişinde vatandaşlar tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.

(AA)

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