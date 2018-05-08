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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fransa'da yayımlanan bildiri) Sizin DEAŞ'tan hiçbir farkınız yok."

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 15:22 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fransa'da yayımlanan bildiri) Sizin DEAŞ'tan hiçbir farkınız yok."


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