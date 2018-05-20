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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray Başkanı Cengiz ve Teknik Direktörü Terim'i telefonla arayarak tebrik etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 00:02 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2017-2018 sezonunda Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray Futbol Takımı’nı tebrik etti.

ANKARA (DHA) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2017-2018 sezonunda Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray Futbol Takımı’nı tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’i bu akşam telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Süper Lig’in son haftasında deplasmanda Göztepe’yi 1-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’ı kutladığı ve bu vesileyle Sarı-kırmızılı ekibe gelecekte de başarılar dilediği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray’ın şampiyon olmasının akabinde Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Cengiz’e bir tebrik telgrafı da göndermişti.

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