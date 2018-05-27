Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray Başkanı Cengiz'i tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Kulubü Başkanlığına yeniden seçilen Mustafa Cengiz'i telefonla arayarak kutladı.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cengiz'e başkanlığının yeni döneminde başarılar diledi.
Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığı seçimini dün yeniden kazanan Cengiz'e bir tebrik mesajı da göndermişti.
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