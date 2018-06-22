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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziosmanpaşa'da halka seslendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 20:13 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: (1) - "Bay Muharrem çıkmış, 'Üniversiteyi ücretsiz yapacağız.' diyor. Ya üniversite bizim dönemimizde ne zaman ücretli oldu? Biz zaten ücretleri kaldırdık, harçları kaldırdık. Biz geldiğimizde burs 45 liracıktı, biz bunu nereye çıkardık, şu anda ödediğimiz burs 470 lira. Master öğrencilerine ne veriyoruz, 940 lira. Peki, doktoraya ne veriyoruz, asgari ücret. Ya bunu biz yapıyoruz" - "Bay Muharrem'in şehir hastanelerine aklı ermemiş. Diğerlerinin aklı da zaten ermemiş. 'Bu kadar yatırım niye yapılıyor?' diyor. Biz insanımıza değer veriyoruz değer, biz Kanuni'nin torunlarıyız. Ne diyor Kanuni? 'Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.' Biz bir sağlıklı nefese, Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye'yi feda eden ecdadın torunlarıyız. Farkımız bu ama anlamıyor"

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bay Muharrem çıkmış, 'Üniversiteyi ücretsiz yapacağız.' diyor. Ya üniversite bizim dönemimizde ne zaman ücretli oldu? Biz zaten ücretleri kaldırdık, harçları kaldırdık. Biz geldiğimizde burs 45 liracıktı, biz bunu nereye çıkardık, şu anda ödediğimiz burs 470 lira. Master öğrencilerine ne veriyoruz, 940 lira. Peki, doktoraya ne veriyoruz, asgari ücret. Ya bunu biz yapıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziosmanpaşa'daki mitingdeki konuşmasında, iktidara gelirken Türkiye'yi dört sütun üzerinde yükselteceklerinin sözünü verdiklerini belirtirken, başlıkların eğitim, sağlık, adalet ve emniyet olduğunu, bununla beraber ulaşım, enerji, turizm ve dış politikada farklı bir Türkiye için de çalıştıklarını söyledi.

Meydandakilere, "Hatırlayın, eğitimde kitap bulabiliyor muyduk?" sorusunu yönelten Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz geldik kitapları sıranın üzerine koyduk mu? Ücretsiz olarak bunu annelere verdik mi? Peki, bu CHP'nin geçmişte böyle bir derdi var mıydı? Biz teksir kağıdıyla okuduk, biz kırtasiye dükkanında paramızla kitap alamazdık, hatırlıyor musunuz? Ne çileler çektik. Bay Muharrem çıkmış, 'Üniversiteyi ücretsiz yapacağız.' diyor. Ya üniversite bizim dönemimizde ne zaman ücretli oldu? Biz zaten ücretleri kaldırdık, harçları kaldırdık. Biz geldiğimizde burs 45 liracıktı, biz bunu nereye çıkardık, şu anda ödediğimiz burs 470 lira. Master öğrencilerine ne veriyoruz, 940 lira. Peki, doktoraya ne veriyoruz, asgari ücret. Ya bunu biz yapıyoruz."

Üniversite sayısını 75'ten 205'e çıkardıklarını anlatan Erdoğan, ülke genelinde üniversitesi olmayan şehir kalmadığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "81 vilayetin tamamında üniversite var. Biz öğrenciyi üniversiteye değil, üniversiteyi öğrencinin ayağına götürdük. Hatırlıyor musunuz, sınıflarda bizim okuduğumuz dönemde kaç öğrenci vardı? Benim 75. Şu anda ortalamamız 32. Nereden nereye geldik. Bunu biz yaptık. Şu anda biz 280 bin derslik yaptık, 580 bin öğretmen aldık, bu dönemde. Niye? Bizim derdimiz başka. Kalite arıyoruz. Sınıflarda huzur arıyoruz. Bunları biz başardık, başarmaya da devam ediyoruz." diye konuştu.

- "Ama onlar da öğrenecek"

AK Parti döneminde sağlık alanında hayata geçen projelere de değinen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Gaziosmanpaşa sağlıkta nasıl? Memnun musunuz? Hastaneler var mı? Peki, Bay Kemal'in döneminde nasıldı? Savaş Ay'ın programını izleyerek zaten Bay Kemal'in dönemini ezberlemişsinizdir. Sağlam girsen hasta çıkarsın, 6 kişilik malum koğuşlar. Şimdi 6 kişilik koğuş mu kaldı? Artık bir-iki, bilemedin üç kişi. İlacı alamıyordum ilacı. Doktor beş ilaç yazsa ikisi var, üçü yok. Şimdi ilacını istediğiniz yerden alıyor musun, istediğin eczaneden alabiliyor musun, istediğin hastaneye gidebiliyor musun? Bunu biz getirdik. Fakat Bay Muharrem'in şehir hastanelerine aklı ermemiş. Diğerlerinin aklı da zaten ermemiş. 'Bu kadar yatırım niye yapılıyor?' diyor. Biz insanımıza değer veriyoruz değer, biz Kanuni'nin torunlarıyız. Ne diyor Kanuni? 'Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.' Biz bir sağlıklı nefese, Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye'yi feda eden ecdadın torunlarıyız. Farkımız bu ama anlamıyor. Ama onlar da öğrenecek. Çünkü biz vatandaşımızın sağlığını düşünmezsek, sağlıklı bir nesil meydana getirmezsek bunun hesabını ne Allah'a ne de millete veremeyiz. Devlet niçin var? Devlet bunun için var. Devlet, sağlıklı bir nesil üretmede onların yanında olamıyorsa ne işe yarar? Olmaz olsun böyle devlet. Ama biz bunların hepsini devirdik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IMF'ye olan borcun AK Parti döneminde kapatıldığına vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimizde IMF'e olan borcumuz 23,5 milyar dolar. 2013 IMF'ye olan borç sıfırlandı, bitti. Merkez Bankası'nda döviz rezervimiz neydi? 27,5 milyar dolar, şimdi 124 milyar dolar. Nereden nereye geldik. İhracatımız 36 milyar dolardı, şimdi 162 milyar dolara çıktı. Zaten böyle olmasak bu noktaya gelebilir miydik? Vatandaşımızı bu şekilde huzurlu kılabilir miydik?"

(Sürecek)

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