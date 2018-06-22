Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziosmanpaşa'da halka seslendi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda 40 milyon turiste gidiyoruz. Ne kadar aleyhe çalışırsa çalışsınlar turistler geliyor. Niye? Türkiye bir başka ülke." dedi. Erdoğan, Gaziosmanpaşa mitingindeki konuşmasında, kişi başı milli gelirin 3 bin 500 dolardan 11 bin dolara çıktığını kaydederek, çocukluğunda evlerinde buzdolabı olmadığını, suyun içine buz kütüklerini koyduklarını, soğutarak soğuk su içtiklerini anlattı. Evlerde çamaşır makinesi olmadığını dile getiren Erdoğan, katılımcılara şöyle seslendi: "Şimdi çamaşır makinesi olmayan ev kaldı mı? Fırın yoktu. Şimdi fırın olmayan ev kaldı mı? Nereden nereye... Geçen gün bir dostum, 'Ya söyle, bunların söylediklerine bakma. Bizim ne araba ne şu ne bu aklımızdan geçmezdi. Şimdi benim arabam var, oğlumun arabası var. Hanım da tutturdu, o da araba alıyor.' diyor. Nereden nereye geldik. Daha da iyi olacak. Bu, bizim refah düzeyimizi gösteriyor. Şimdi Gaziosmanpaşa'nın sokaklarına bakalım. Sokaklarda arabayı park edecek yer var mı? Niye yok? Önüne gelen araba alıyor da onun için yok. Allah nasip eder, inşallah Mart 2019 tekrar belediyeyi biz alacağız inşallah. Artık park sistemlerini yaygınlaştıracağız yani mahallelerin ortak park alanları olacak ve araçları o parklara park edecekler, sokağa değil. Araçlar o parklarda park etmek suretiyle modern bir şehirciliği biz ikame edeceğiz. Bu pazar aynı zamanda Mart 2019'un işaret fişeğidir. Onu da bilin. Bu seçimle sadece belediye seçimi yapmıyoruz. Aynı zamanda Mart'ta yerel seçimin de ön adımlarını atıyoruz."

Erdoğan, İkitelli'de şehir hastanesi bittiğinde Gaziosmanpaşa'nın oradan da faydalanacağını belirterek, üçüncü havalimanının 29 Ekim'de açılışının yapılacağını anımsattı. \ - "Fakir, garip gureba olsak uçağa binebilir miydik?" Adalette, emniyette, turizmde yapılanlara işaret eden Erdoğan, "Şu anda 40 milyon turiste gidiyoruz. Ne kadar aleyhe çalışırsa çalışsınlar turistler geliyor. Niye? Türkiye bir başka ülke." dedi. Erdoğan, 79 senede 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol yapılırken, son 16 yılda 20 bin kilometre bölünmüş yol yapıldığını kaydederek, şöyle devam etti: "Şimdi çıkmış bir tanesi ne diyor? 'Yüksek hızlı tren istemem.' İnanın rahmetli Erbakan Hoca mezardan çıksa, bunları mezara gömer. Çünkü hayatı yüksek hızlı tren, bu tür şeylerle geçti, şimdi onun arkasından geldiğini söyleyenler diyor ki 'Neden yüksek hızlı tren olsun? Bu göçü artırır.' diyor. Basmıyor, basmıyor. Bir diğeri köprüye karşı, bir diğeri şehir hastanelerine karşı. Şehir hastanelerine nasıl karşı olursun? Buralarda modernite, şifa, sağlık var ve burada benim vatandaşım huzurla, mutluluk içerisinde tedavi oluyor."

Havalimanı sayısının 25'ten 59'a çıktığını anlatan Erdoğan, "Lüks otobüs fiyatına artık uçak... Bu noktaya geldik. Nereden nereye... Fakir, garip gureba olsak uçağa binebilir miydik? Biz çocukluğumuzda uçağa filan binemiyorduk. Ben uçağa nasıl biniyordum? Sırt üstü yatıyordum, uçağı seyrediyordum. Ama şimdi artık bu işler geride kaldı, şimdi artık uçağımıza biniyoruz. Bu duruma geldik. Bu mutluluk bize yeter. Dünyada en fazla destinasyona uçan firma THY." diye konuştu. Erdoğan, üçüncü havalimanın 6 pistinin bulunduğunu, açıldığında 90 milyon, 2023'te 150 milyon yolcu kapasitesinin olacağını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz, özgürlüklerin partisiyiz, özgürlüklerin hareketiyiz. Bizde Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Gürcü'sü, Abaza'sı, yerlisi, yabancısı yok, Alevi'si, Sünni'si yok. Biz yaratılanı, Yaradan'dan ötürü sevdik. Bırakın o uydurmaları. Yok bilmem Alevi'ymiş, Kürtçü'ymüş, şucuymuş, bucuymuş. Yaratılanı Yaradan'dan ötürü sevmek... Onun için tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bunun için bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." diyerek, vatandaşlardan sandıkları ihmal etmemelerini istedi. \ - Notlar Küçükköy Meydanı'nda düzenlenen mitinge İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve milletvekili adayları katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziosmanpaşa’dan otobüsle ayrılırken yolda vatandaşlara oyuncak dağıttı. (Bitti)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziosmanpaşa'da halka seslendi

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: (2) - "Şu anda 40 milyon turiste gidiyoruz. Ne kadar aleyhe çalışırsa çalışsınlar turistler geliyor. Niye? Türkiye bir başka ülke" - "Biz, özgürlüklerin partisiyiz, özgürlüklerin hareketiyiz.

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