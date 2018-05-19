HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlerimizden beklentimiz, hangi alanda çalışırsanız çalışın en iyisi olmaları, gayret göstermeleridir."

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 21:32 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlerimizden beklentimiz, hangi alanda çalışırsanız çalışın en iyisi olmaları, gayret göstermeleridir."


PARTNERDoğum anı böyle görüntülendi! Hayretle izledilerDoğum anı böyle görüntülendi! Hayretle izlediler
Beşiktaş'ta Fener Alayı coşkusuBeşiktaş'ta Fener Alayı coşkusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti milletvekili listesiyle ilgili çarpıcı açıklamaCumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti milletvekili listesiyle ilgili çarpıcı açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

Trabzon'da 'Recep Tayyip Erdoğan' krizi!

Trabzon'da 'Recep Tayyip Erdoğan' krizi!

CHP'li başkandan, AK Parti ilçe başkanının ödül vermesine tepki! Alanı terk etti!

CHP'li başkandan, AK Parti ilçe başkanının ödül vermesine tepki! Alanı terk etti!

ÖDP'li Alper Taş CHP'den aday olmaktan vazgeçti!

ÖDP'li Alper Taş CHP'den aday olmaktan vazgeçti!

Survivor'da Hakan ve Turabi çılgına döndü! 'Cesaret hapı yutmuşsun'

Survivor'da Hakan ve Turabi çılgına döndü! 'Cesaret hapı yutmuşsun'

Atatürk anıtındaki HDP ve CHP çelengini parçaladı!

Atatürk anıtındaki HDP ve CHP çelengini parçaladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti milletvekili listesiyle ilgili çarpıcı açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti milletvekili listesiyle ilgili çarpıcı açıklama

Erdoğan’a Balkanlar ziyaretinde suikast ihbarı! İstihbarat birimleri harekete geçti

Erdoğan’a Balkanlar ziyaretinde suikast ihbarı! İstihbarat birimleri harekete geçti

Beykoz'da dehşet saçan otopark değnekçisi yakalandı

Beykoz'da dehşet saçan otopark değnekçisi yakalandı

Alaattin Çakıcı hastaneye kaldırıldı!

Alaattin Çakıcı hastaneye kaldırıldı!

MHP'nin aday listesinde dikkat çeken isim! 'Hamido' lakaplı Hamit Fendoğlu'nun yeğeni aday oluyor!

MHP'nin aday listesinde dikkat çeken isim! 'Hamido' lakaplı Hamit Fendoğlu'nun yeğeni aday oluyor!

CHP'li başkandan, AK Parti ilçe başkanının ödül vermesine tepki! Alanı terk etti!

CHP'li başkandan, AK Parti ilçe başkanının ödül vermesine tepki! Alanı terk etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.