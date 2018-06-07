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Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle sahur buluşmasında konuştu (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 06:48 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: - "Şu anda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla birleştiriyoruz" - "(KYK yurtlarında yaz döneminde öğrencilerden alınan ücret) Şimdi Sinan Bey'e talimatı verdim. Onlar da bu düzenlemeyi yapmışlar. Bundan sonra yaz sezonunda sizlerden ücret alınmayacak" - "Şu anda uzay bilimleriyle alakalı, öncelikle uzaya uydu fırlatma çalışmalarını başlattık. Bu ne demektir; bizim size ihtiyacımız var. Bu dönem başladığına göre, bundan sonraki, bizzat belki sizler gibi gençlerimizi, uzaya belki biz de astronot gönderme noktasına geleceğiz" - "(Üniversitelerdeki fiziki şartların yetersizliği) Yeni üniversitelerde böyle bir sorun yok. Bunlar maalesef eski dönemlerden kalma üniversitelerin sorunu ve bu üniversitelerde gerek dekanlarımızın, gerek rektörlerimizin çok büyük vebali var" - "(Üniversite Tıp Fakültelerinin borçları) Kardeşim batırıyorsunuz bizi, maliyet çok yüksek. Biz bunun altından kalkamayız ki"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını birleştireceklerini açıkladı.

Eşi Emine Erdoğan'ın Twitter'dan yaptığı paylaşıma cevap vererek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki sahur davetine katılan gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığının resmi Twitter hesabı üzerinden de canlı yayımlanan sahur programında Erdoğan, bir öğrencinin Aile Sosyal Politikalar Bakanlığına personel alımı olup olmayacağına yönelik sorusuna, yeni yapılanmayla kadro tahsislerine ihtiyaç duyulacağı cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla birleştiriyoruz. Bu ikisi birleşeceği için -bunu daha sonra açıklayacaktım ama size kıyağım oldu- dolayısıyla burada yeni bir kadrolaşma olacak." dedi.

Bu kadrolaşmayla gerek illerdeki gerek merkezdeki kadroların sayılarının artacağını dile getiren Erdoğan, öğrencilere kendilerini iyi yetiştirmesini tavsiye etti, devletin kapılarının onlara açılacağını söyledi.

Diş Hekimliği Bölümünde okuyan bir gencin, stajlarda kullanılan malzemenin öğrenciler tarafından sağlandığını belirtmesi üzerine Erdoğan, "Ben bunu bilmiyordum. Bunu YÖK'le de görüşeceğim. Ondan sonra, sadece sizin üniversiteniz değil bütün üniversitelerde büyük ihtimalle var. Bunun takibini yapacağım. Öğrencinin orada kullandığı malzemenin ücretini öğrenciden almak kadar Türkiye bu kadar sefil duruma düşmedi." diye konuştu.

- "Uzaya belki biz de astronot gönderme noktasına geleceğiz"

Erdoğan, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümünden bir öğrencinin, uzay araştırmalarıyla ilgili çalışma yapılıp yapılmayacağına yönelik sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Şu anda uzay bilimleriyle alakalı, öncelikle uzaya uydu fırlatma çalışmalarını başlattık. Bu ne demektir; bizim size ihtiyacımız var. Bu dönem başladığına göre, bundan sonraki, bizzat belki sizler gibi gençlerimizi, uzaya belki biz de astronot gönderme noktasına geleceğiz."

Bazı ülkelerin bu alanda Türkiye'ye üye olmaya başladığını bildiren Erdoğan, "Bize üye olmak suretiyle, ilk üye olanlar daha ucuz bedellerle bizim bu imkanlarımızdan onlar da istifade eder hale geldiler." açıklamasını yaptı.

Kısa zaman içinde uzay bilimleri noktasında Türkiye'nin ciddi bir yere geleceğini kaydeden Erdoğan, o zaman bu bölümde okuyanların değerlerinin artacağını vurguladı.

- "Yaz sezonunda sizlerden ücret alınmayacak"

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan bir öğrencinin yaz tatili döneminde yurtta kalmadıkları halde ücret ödediklerini söylemesinin ardından Erdoğan, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Sinan Aksu'ya seslenerek, "Sinan, ne bu iş? Şimdi Sinan Bey'e talimatı verdim. Onlar da bu düzenlemeyi yapmışlar. Bundan sonra yaz sezonunda sizlerden ücret alınmayacak." ifadelerini kullandı.

Başka bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rehberlik ve Psikoloji Bölümünün önemli bir alan olduğunu, bu bölümü okuyanların iş bulmada sorunu olmaması gerektiğini anlattı.

Erdoğan, yeni yönetim sistemiyle Rehberlik ve Psikoloji alanının ne kadar önemli olduğunun ortaya çıkacağını kaydetti.

Bir başka öğrencinin, öğrenim gördüğü üniversitenin derslik ve amfi yetersizliğine dikkati çekmesi üzerine Erdoğan, "Yeni üniversitelerde böyle bir sorun yok. Bunlar maalesef eski dönemlerden kalma üniversitelerin sorunu ve bu üniversitelerde gerek dekanlarımızın, gerek rektörlerimizin çok büyük vebali var. Yani bunlara bizim tahsis ettiğimiz ödenekleri yerinde kullanamadılar." değerlendirmesinde bulundu.

- "Kardeşim batırıyorsunuz bizi, maliyet çok yüksek"

Başarının sırrının insanı, parayı ve bilgiyi yönetmekte olduğuna değinen Erdoğan, üniversite yönetimlerine eleştirilerde bulunarak Tıp Fakültelerinin korkunç bir borç içinde olduklarını dile getirdi.

Üniversite Tıp Fakültelerinin devlete devredilmesi gerektiğini ifade ederek işin idari yönetiminin Sağlık Bakanlığına bırakılması çağrısında bulunduklarını aktaran Erdoğan, buna itiraz edildiğini anlatarak, "Kardeşim batırıyorsunuz bizi, maliyet çok yüksek. Biz bunun altından kalkamayız ki." dedi.

Erdoğan, soruyu yönelten öğrencinin şikayetini not aldıklarını, üniversite rektörüne bunu soracaklarını ifade etti.

(Sürecek)

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle sahur buluşmasında konuştu (2)

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: - "Şu anda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla birleştiriyoruz" - "(KYK yurtlarında yaz döneminde öğrencilerden alınan ücret) Şimdi Sinan Bey'e talimatı verdim. Onlar da bu düzenlemeyi

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Emine Erdoğan gençleri sahurda Külliye'de ağırladı

Emine Erdoğan gençleri sahurda Külliye'de ağırladı
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Emine Erdoğan gençleri sahurda Külliye'de ağırladı

Emine Erdoğan gençleri sahurda Külliye'de ağırladı
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Emine Erdoğan gençleri sahurda Külliye'de ağırladı

Emine Erdoğan gençleri sahurda Külliye'de ağırladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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