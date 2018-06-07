Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle sahur buluşmasında konuştu (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kapatılan askeri okullardaki öğrencilerin durumuna ilişkin, "Türkiye bir hukuk devleti. O gece ölenler var, şehit olanlar var. O gece 2 bin 193 gazimiz var. Bu söyledikleriniz ya yargılanıyor veyahut da onlar suçlu bulunduğu için açığa alındılar veya onların okuldan alınması söz konusu oldu." dedi. Eşi Emine Erdoğan'ın Twitter'dan yaptığı paylaşıma cevap vererek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki sahur davetine katılan gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanlığının resmi Twitter hesabı üzerinden canlı yayımlanan sahur programında Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası askeri okullardan atılan öğrencilerin durumuyla ilgili bir soru üzerine şunları kaydetti: "Biraz gerçekçi olmam lazım. Türkiye bir hukuk devleti. O gece ölenler var, şehit olanlar var. O gece 2 bin 193 gazimiz var. Bu söyledikleriniz ya yargılanıyor veyahut da onlar suçlu bulunduğu için açığa alındılar veya onların okuldan alınması söz konusu oldu. Eğer biz kalkıp da bu tür FETÖ olayına öyle veya böyle karışmış olanlar, ya bakıyorsunuz işte ByLock olayına karışmış veya yeni yeni şimdi bazı bulaşma noktalarını görüyoruz. Hiç benim duymadığım şeyler var."

- "Bu olaylarda lütfen acımayın çünkü acınacak hale geliriz" Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde dün katıldığı programda da bir kişinin mağdur olduğunu iddia ettiğini hatırlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yargı böyle bir şeye asla müsaade etmez. Bu dedikleriniz de ya telefon görüşmelerinde veyahut da ByLock'taki telefon numaralarıyla bu işe karışmış olabilirler. Bundan dolayı da askeri okullardan alınmaları söz konusu olabilir. Konuyu ben tabii bilmediğim için konuşamam. Onun için de bu olaylarda lütfen acımayın çünkü acınacak hale geliriz." diye konuştu. Gazetecilik Bölümünde okuyan bir öğrencinin basının özgür olmasını istediğini söylemesi üzerine Erdoğan, "Bir Cumhurbaşkanına kendi mekanında böyle bir soruyu soracak kadar özgürsün." ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin özgürlük alanının bir başkasının özgürlük alanına kadar olduğunu ifade ederek, "Benim ailemi her türlü hakarette yerin dibine sokan bir gazeteci yasalar içinde tutuklanıyorsa, siz ona hala 'gazetecinin özgürlüğü' mü diyeceksiniz?" diye sordu.

Tutuklanan veya mesleğinden atılan gazeteciler olduğunu öne süren öğrenciye, "Gazetecilerin özgür olmadığını sana kim söylüyor, bana bunun ispatını yap." diyen Erdoğan, "Şu anda medya mensubu olup silah taşımaktan dolayı içeride olanları biliyor musun? Ama ne var elinde, sarı basın kartı var. Bankamatikleri soyanları biliyor musun, insan öldürenleri biliyor musun? Bunların hepsinin dosyası Adalet Bakanlığında var." karşılığını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğer benim özgürlük alanıma giriyorsa, Cumhurbaşkanına hakaret ediyorsa, Başbakana hakaret ediyorsa, özgürlük olmaz bu. Kusura bakmasınlar, Türkiye bir hukuk devleti." değerlendirmesini yaptı. - Seçme ve seçilme yaşının 18'e indirilmesi Bir öğrencinin üniversite yönetimlerine ve dekanlıklarına gençlerin atanması talebi üzerine Erdoğan, dekan olmanın her yiğidin veya her kadının işi olmadığını, dolayısıyla kendisini ispat etmesi gerektiğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Şimdi illa bir genç bayan atayalım diye kalkıp da dekanlığı verirsek bu olmaz. Çünkü bu iş ilim ister, bu iş tecrübe ister, bu iş uygulama ister, bu iş başarı ister. Bunlar olmadıktan sonra kalkıp da 'Bak biz işte bir genci atadık' olmaz. Politika başka bir şey. Politikada seçme yetkisini ne yaptılar, 18 yaşa verdiler yıllar önce. Biz de dedik ki 'Seçme yetkisini veriyorsunuz da seçilme yetkisini niye vermiyorsunuz, bunu de verin.' 30'dan başladık, 25 yaptık, ondan sonra 18'e indik, iyi de oldu. Bu demek değil ki parlamentonun tamamını 18-25 yaş arasıyla dolduracağız. Yine kim hak ediyorsa onlara oraları inşallah açıyoruz. Güzel de oldu, güzel bir yarış çıktı. Şimdi bu dönemde belli sayıda belki girenler olacak. Hangi siyasi partinin gençlere nasıl yaklaştığının göstergesi bakımından bu önemli."