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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gezi'de yaptıklarını, daha yakın zaman önce Zeytin Dalı Harekatı'na destek için bölgeye giden sanatçılarımıza yaptılar. 'Sizin orada ne işiniz var?' Kendi Mehmediyle, Mehmetçiğiyle onur duyan sanatçılarımıza bunu yaptılar. O zaman

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 13:26 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gezi'de yaptıklarını, daha yakın zaman önce Zeytin Dalı Harekatı'na destek için bölgeye giden sanatçılarımıza yaptılar. 'Sizin orada ne işiniz var?' Kendi Mehmediyle, Mehmetçiğiyle onur duyan sanatçılarımıza bunu yaptılar. O zaman sanatçılarımızı nasıl linç ettilerse, bugün de aynı ahlaksızlığı, aynı haydutluğu sergilediler. Sanatçılarımızın, ülkemiz için canlarını hiçe sayan Mehmetçiklerimize moral vermesine dahi tahammül gösteremediler. Günlerce içlerinde biriktirdikleri kin, nefret ve husumeti, gazete köşelerinden, televizyon ekranlarından, sosyal medya hesaplarından ortalığa boca ettiler. Sırf yerli ve milli bir duruş sergilediler diye askerlerimize moral verdiler diye o sanatçılarımıza edilmedik hakaret bırakmadılar. Bunların lümpen mahalle kabadayılarından inanın hiçbir farkı yoktur."

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