Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde

JOHANNESBURG (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Johannesburg’da yapılan 10'uncu Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi kapsamındaki temaslarını sürdürüyor.

Zirvenin son gününde Sandton Convention Centre’da aile fotoğrafı çekimi, üye ve davetli ülke liderlerinin katılımıyla yapıldı.

İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak zirveye davet edilen Başkan Erdoğan da fotoğraf çekimine iştirak etti.

Erdoğan, aile fotoğrafı çekiminin ardından BRICS Outreach Çalışma Toplantısı ile öğle yemeğine katılacak.

