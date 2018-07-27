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Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 15:28 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi kapsamında verilen öğle yemeğine katıldı

JOHANNESBURG (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10'uncu Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi kapsamında verilen öğle yemeğine katıldı.

Başkan Erdoğan, Sandton Convention Centre'da gerçekleştirilen BRICS Outreach Çalışma Toplantısı'nın ardından liderlerle öğle yemeğine geçti.

Öğle yemeği basına kapalı gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
BRICS öğle yemeği Sandton Convention Centre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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