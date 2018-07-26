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Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Afrika'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 18:54 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'nin BRICS Zirvesi kapsamındaki ikili görüşmesi TSİ 18.35'te başladı

JOHANNESBURG (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.

Michelangelo Otel'de, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yapılan 10. Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi kapsamındaki ikili görüşme TSİ 18.35'te başladı.

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BRICS Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Afrika'da Çin Devlet Başkanı Şi Cinping

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