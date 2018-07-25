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Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Afrika'ya gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 12:50 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10. Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi için Güney Afrika Cumhuriyeti'ne hareket etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10. Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TUR" ile saat 12.40'ta Johannesburg'a gitti.

Başkan Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Valisi Ercan Topaca, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga ve diğer ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir de Johannesburg'a gitti.

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