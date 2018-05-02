Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de

SEUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile heyetler arası görüşmesi sonrasında iki ülke arasında yapılan anlaşmaların imza törenine iştirak etti.
Başkent Seul'de, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda baş başa ve heyetler arası görüşme sonrasında iki lider, Türkiye ile Güney Kore arasındaki anlaşma törenine katıldı.
İki ülke arasında "Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı", "Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Uydu ve Uzay Teknolojileri Alanlarında Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinde İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı", "Sanayi ve Enerji Bakanlığı Arasında Sanayi İşbirliği Mutabakat Zaptı", "Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı" olmak üzere 4 anlaşma imzalandı.
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