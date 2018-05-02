Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de

SEUL (AA) - Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Türkiye ve Güney Kore'nin, G20 ve MİKTA (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye, Avustralya) üyesi olduğunu belirterek, "İki ülke arasındaki güçlü iş birliğimizi uluslararası alana taşıyarak birbirimizi desteklemek ve üçüncü ülkelere yönelik iş birliğimizi artırmak istiyoruz." dedi.

Başkent Seul'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon yaklaşık bir saat süren baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık eden iki lider, toplantının basına açık kısmında konuştu.

"Uzak mesafeye rağmen gelen kardeş ülke Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ve değerli konukları, Kore'ye tekrar hoş geldiniz diyorum." ifadesiyle konuşmasına başlayan Moon, baş başa görüşmede iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın yükseltilmesi ve Kore Yarımadası konularına yönelik çok verimli bir görüşme gerçekleştirildiğini söyledi.

Tarihsel ve kültürel bağlardan yararlanarak Türkiye ve Kore'nin devamlı iş birliğini sürdürdüğünü vurgulayan Moon, "Bu süreçte iş birliğimizi çok güzel temaslarla devam ettirmekteyiz. 2012'de Serbest Ticaret Anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle iki ülkeye yarar sağlayacak ticaret ve yatırım iş birliği de sürdürülmektedir." değerlendirmesinde bulundu.