HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 07:23 | Son Güncelleme

Güney Kore Devlet Başkanı Moon: - "İki ülke arasındaki güçlü iş birliğimizi uluslararası alana taşıyarak birbirimizi desteklemek ve üçüncü ülkelere yönelik iş birliğimizi artırmak istiyoruz" - "2012'de Serbest Ticaret Anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle iki ülkeye yarar sağlayacak ticaret ve yatırım alanında iş birliği sürdürülmektedir"

SEUL (AA) - Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Türkiye ve Güney Kore'nin, G20 ve MİKTA (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye, Avustralya) üyesi olduğunu belirterek, "İki ülke arasındaki güçlü iş birliğimizi uluslararası alana taşıyarak birbirimizi desteklemek ve üçüncü ülkelere yönelik iş birliğimizi artırmak istiyoruz." dedi.

Başkent Seul'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon yaklaşık bir saat süren baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık eden iki lider, toplantının basına açık kısmında konuştu.

"Uzak mesafeye rağmen gelen kardeş ülke Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ve değerli konukları, Kore'ye tekrar hoş geldiniz diyorum." ifadesiyle konuşmasına başlayan Moon, baş başa görüşmede iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın yükseltilmesi ve Kore Yarımadası konularına yönelik çok verimli bir görüşme gerçekleştirildiğini söyledi.

Tarihsel ve kültürel bağlardan yararlanarak Türkiye ve Kore'nin devamlı iş birliğini sürdürdüğünü vurgulayan Moon, "Bu süreçte iş birliğimizi çok güzel temaslarla devam ettirmekteyiz. 2012'de Serbest Ticaret Anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle iki ülkeye yarar sağlayacak ticaret ve yatırım iş birliği de sürdürülmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ve Güney Kore'nin altyapı, enerji, bilim, teknoloji ve savunma sanayi olmak üzere çeşitli alanlarda iş birliğini geliştirerek ilişkilerine derinlik kazandırdığına dikkati çeken Moon, şunları kaydetti:

"Dördüncü sanayi devrimi çerçevesinde geleceğe yönelik iş birliğimizi derinlemesine sağlamlaştırarak devam ettirmek istiyoruz. G20 ve MİKTA üyesi iki sorumlu ülke olarak, iki ülke arasındaki güçlü iş birliğimizi uluslararası alana taşıyarak birbirimizi desteklemek ve üçüncü ülkelere yönelik iş birliğimizi artırarak sürdürmek istiyoruz."

Moon ayrıca, heyetler arası toplantılarda, iki ülkenin iş birliğini derinlemesine geliştirmesini sağlayacak yollar üzerinde fikir alışverişi yapmak istediklerini sözlerine ekledi.

Memurluk kalkıyor mu? Bakan son noktayı koydu!Memurluk kalkıyor mu? Bakan son noktayı koydu!
1 Mayıs'ta istenmeyen görüntüler! Ortalık karıştı1 Mayıs'ta istenmeyen görüntüler! Ortalık karıştı
Meral Akşener'den İbrahim Tatlıses tepkisiMeral Akşener'den İbrahim Tatlıses tepkisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
baş başa görüşme Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in heyetlerarası görüşme

En Çok Okunan Haberler

Acun bombayı patlattı! Survivor tarihinde bir ilk olacak

Acun bombayı patlattı! Survivor tarihinde bir ilk olacak

Dini nikah kıyan Alişan'ı kızdıran yorumlar!

Dini nikah kıyan Alişan'ı kızdıran yorumlar!

Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

İntiharını sosyal medyadan canlı yayınladı

İntiharını sosyal medyadan canlı yayınladı

Ahmet Hakan Kanal D Haber'i son kez sunarak veda etti

Ahmet Hakan Kanal D Haber'i son kez sunarak veda etti

Son dakika! CHP, İYİ Parti, SP, ve DP ittifak konusunda anlaştı

Son dakika! CHP, İYİ Parti, SP, ve DP ittifak konusunda anlaştı

İlginizi Çekebilir

Ahmet Hakan Kanal D Haber'i son kez sunarak veda etti

Ahmet Hakan Kanal D Haber'i son kez sunarak veda etti

Fatih Portakal'dan emekliye ikramiye müjdesine sert tepki

Fatih Portakal'dan emekliye ikramiye müjdesine sert tepki

İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Sıcaklara aldanmayın, sağanak geliyor!

İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Sıcaklara aldanmayın, sağanak geliyor!

Kılıçdaroğlu'nun Baykal ziyareti sonrası ilginç iddia! Adaylık teklif etti!

Kılıçdaroğlu'nun Baykal ziyareti sonrası ilginç iddia! Adaylık teklif etti!

TSK duyurdu: 'Malik' sağ olarak ele geçirildi

TSK duyurdu: 'Malik' sağ olarak ele geçirildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları: 2 Mayıs Çarşamba İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 2 Mayıs Çarşamba İrem Su'dan burç yorumları

Takside ‘uzun mesafe’ krizi kapıda

Takside ‘uzun mesafe’ krizi kapıda

Osmaniye'de Hasta yakınları hastane basıp polis dövdü

Osmaniye'de Hasta yakınları hastane basıp polis dövdü

Fas'tan flaş İran kararı! Tüm diplomatik ilişkileri kestiler!

Fas'tan flaş İran kararı! Tüm diplomatik ilişkileri kestiler!

İstanbul'da olaylı gece!

İstanbul'da olaylı gece!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle mesaj yayımladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle mesaj yayımladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.