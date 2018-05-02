Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de

SEUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kanal İstanbul Projemizde özellikle Kore'nin yer alması bizler için ayrı bir iftihar vesilesi olacak." dedi.

Erdoğan, Güney Kore Ulusal Meclis Başkanı Chung Sye-kyun ile görüştü.

Sözlerine "Bu muhteşem parlamento binasında sizlerle bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti de özellikle ifade etmek istiyorum." diyerek başlayan Erdoğan, Kore ve Türkiye arasındaki tarihi bağların ne kadar güçlü olduğunun tarihi bir gerçeklik olduğunu söyledi.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile baş başa ve heyetlerarası görüşmeler yaptıklarını anlatan Erdoğan, verimli adımlar attıklarını, kararlar aldıklarını dile getirdi.

Türkiye ve Güney Kore arasında 4 anlaşma imzaladıklarını belirten Erdoğan, "Gerek ikili görüşmede gerekse heyetler arasında savunma sanayinde diğer birçok alanda bundan sonraki süreçte neler yapabiliriz, bu konuların üzerinde durduk." diye konuştu.

2012 yılında Stratejik Ortaklık seviyesine yükseltilen ikili görüşmelerin bulunduğuna değinen Erdoğan, hedeflerinin siyasi olduğu kadar ekonomik, ticari, bilimsel, teknolojik ve kültürel alanlarda bu ilişkileri daha da güçlendirmek olduğuna dikkati çekti.