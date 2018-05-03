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Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 07:35 | Son Güncelleme

Erdoğan, Ayla filminin gerçek kahramanı 73 yaşındaki Eunja Kim'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de

SEUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayla filminin gerçek kahramanı 73 yaşındaki Eunja Kim'i kabul etti.

Erdoğan, başkent Seul'de konakladığı otelde, Ayla filminin gerçek kahramanı Eunja ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore'de<br />

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore'de<br />

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore'de<br />

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Eunja Kim Güney Kore Kabul Seul ziyaret

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