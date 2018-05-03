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Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 09:52 | Son Güncelleme

Erdoğan, Seul'de Hanwha, Daelim ve GS firması yöneticilerini ayrı ayrı kabul etti

SEUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hanwha, Daelim ve GS firması yöneticilerini ayrı ayrı kabul etti.

Resmi ziyaret için geldiği Seul'de temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, konakladığı otelde, Hanwha, Daelim ve GS firması yöneticileri ile bir araya geldi.

Ayrı ayrı gerçekleştirilen kabullerde, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de hazır bulundu.

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 Daelim ve GS firması Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de Hanwha Seul

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