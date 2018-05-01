Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'ye geldi

SEUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "CAN" ile TSİ 20.50'de Güney Kore'nin başkenti Seul'e geldi.
Erdoğan, Seul Hava Üssü'nde Güney Kore Protokolü yetkilileriyle Türkiye Cumhuriyeti Seul Büyükelçisi Ersin Erçin tarafından karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Güney Kore'ye geldi.
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