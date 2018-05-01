HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'ye geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 21:01 | Son Güncelleme

Erdoğan, özel uçak "CAN" ile TSİ 20.50'de Güney Kore'nin başkenti Seul'e geldi

SEUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "CAN" ile TSİ 20.50'de Güney Kore'nin başkenti Seul'e geldi.

Erdoğan, Seul Hava Üssü'nde Güney Kore Protokolü yetkilileriyle Türkiye Cumhuriyeti Seul Büyükelçisi Ersin Erçin tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Güney Kore'ye geldi.

Öğretmen ve doktor taktiği deşifre oldu!Öğretmen ve doktor taktiği deşifre oldu!
Erdoğan talimat verdi! AK Parti'de süre uzatıldıErdoğan talimat verdi! AK Parti'de süre uzatıldı
Fakıbaba: Halk bizden yüz çevirdi!Fakıbaba: Halk bizden yüz çevirdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'ye geldi

En Çok Okunan Haberler

Kuşum Aydın'ın bu halinden eser kalmadı!

Kuşum Aydın'ın bu halinden eser kalmadı!

Acun bombayı patlattı! Survivor tarihinde bir ilk olacak

Acun bombayı patlattı! Survivor tarihinde bir ilk olacak

Kendi ölümünü canlı yayınladı! Korkunç olay

Kendi ölümünü canlı yayınladı! Korkunç olay

Muğla'dan sonra Manisa'da da deprem! Ege Bölgesi beşik gibi sallanıyor

Muğla'dan sonra Manisa'da da deprem! Ege Bölgesi beşik gibi sallanıyor

İrfan Değirmenci CHP'den milletvekili aday adayı oldu

İrfan Değirmenci CHP'den milletvekili aday adayı oldu

10 kişilik gasp çetesinin liderini görenler şaştı kaldı!

10 kişilik gasp çetesinin liderini görenler şaştı kaldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle mesaj yayımladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle mesaj yayımladı

Ahmet Hakan Kanal D Haber'i son kez sunarak veda etti

Ahmet Hakan Kanal D Haber'i son kez sunarak veda etti

Facebook'ta deprem etkisi yaşatan istifa şoku!

Facebook'ta deprem etkisi yaşatan istifa şoku!

Fatih Portakal'dan emekliye ikramiye müjdesine sert tepki

Fatih Portakal'dan emekliye ikramiye müjdesine sert tepki

ABD'den flaş Suriye açıklaması: Operasyon başlattık!

ABD'den flaş Suriye açıklaması: Operasyon başlattık!

İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Mayıs açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Mayıs açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.