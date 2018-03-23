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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güngören'de halka seslendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 17:39 | Son Güncelleme

"Geçen hafta Diyarbakır'daydım. Bütün o binaları yıktık, oralarda yepyeni bir Diyarbakır inşa ediyoruz Suriçi'nde. Kurşunlu Camisini kurşunladılar bu alçaklar ama Kurşunlu Camisini biz yeniden inşa ettik. Ulu Camiye aynısını yaptılar, yeniden yaptık. Onlar sakalımızı tıraş ettiler biz onların kollarını kestik" - "160 bin kişi oradan ayrılmış, kaçmıştı şimdi hepsi evlerine, topraklarına döndüler. Aynen burada da kaçanlar, kaçmak zorunda kalanlar, şimdi inşallah Türk ordusunun Mehmetimizin, Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolünde topraklarına dönüyorlar, dönecekler. Çünkü biz mazlumların yanındayız, zalimlerin karşısındayız"

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geçen hafta Diyarbakır'daydım. Bütün o binaları yıktık, oralarda yepyeni bir Diyarbakır inşa ediyoruz Suriçi'nde. Kurşunlu Camisini kurşunladılar bu alçaklar ama Kurşunlu Camisini biz yeniden inşa ettik. Ulu Camiye aynısını yaptılar, yeniden yaptık. Onlar sakalımızı tıraş ettiler biz onların kollarını kestik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 6. Olağan İlçe Kongresi'ne katılmak üzere geldiği Güngören'deki Tozkoparan Spor Salonu önünde otobüs üzerinden vatandaşlara seslendi.

81 milyonun tek millet olduğunu, ayrım yapmadıklarını, yaratılanı yaradandan ötürü sevdiklerini dile getiren Erdoğan, "Birileri ayrım yapabilir ama biz yapamayız. Hiçbir kavim, hiçbir kabile bir diğerine üstün değil. Üstünlük sadece takva iledir, ittika iledir. O ne demek? Rabbimize en çok kim yakınsa o daha üstündür. Biz bu yolda böyle yürüdük, böyle yürüyeceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayrağın renginin şehitlerin kanından geldiğini, hilalin bağımsızlığın ifadesi olduğunu, yıldızın ise şehitlerin kendileri olduğunu belirterek, şehitlerin birer yıldız olduğunu söyledi.

Erdoğan, "780 bin kilometrekareyle biz tek vatanız. Bölmek. Asla. Bölmeye gayret edenlerin halini görüyorsunuz değil mi. Ne dedik? 'İnlere girseniz sizi o inlerde bulacağız, çıkacağız.' Gabar'a girdik mi Cudi'ye girdik mi Tendürek'e girdik mi Bestler Dereler'e girdik mi? Onlar kaçtılar, biz kovaladık. Onları o mağaraların içerisinde elhamdülillah yok ettik. Bitmedi. Öyle kaçtılar ki ta Suriye'ye kadar. Suriye'de de nerelerden çıktıklarını görüyorsunuz değil mi? Hangi deliklerin içerisinden çıktıklarını görüyorsunuz değil mi?" değerlendirmesini yaptı.

- "Teröristler kaçıyor Mehmetçik kovalıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristlerin kaçtığını ve Mehmetçiğin kovaladığını belirterek, "Şu anda Afrin, İdlib, Münbiç. Fırat Kalkanı Harekatıyla Afrin bütünleşecek. 2 bin kilometrekare Fırat Kalkanı Harekatı'nda var. 160 bin kişi oradan ayrılmış, kaçmıştı şimdi hepsi evlerine, topraklarına döndüler. Aynen burada da kaçanlar, kaçmak zorunda kalanlar, şimdi inşallah Türk ordusunun Mehmetimizin, Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolünde topraklarına dönüyorlar, dönecekler. Çünkü biz mazlumların yanındayız, zalimlerin karşısındayız. Böyle çıktık yola böyle devam ediyoruz. Bizim tarihimiz bu. Ecdadımızdan aldığımız bu. Bizim medeniyetimizin gereği de bu." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka devlet tanımadıklarının altını çizen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birileri paralel devletten bahsediyor. Öbürleri PKK, kendine göre bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Ne dedik. 'Bak yanlış yapıyorsunuz. Biz böyle bildiğiniz gibi bir yönetim değiliz. Öyle anladığınız gibi bir hükümet değiliz. Eğer doğru dürüst bu parlamentoda duracaksanız durun. Dağdakiler de doğru dürüst eğer siyasetle bu işe gireceklerse girsinler. Ama eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne meydan okumaya kalkarlarsa buralar mezar olur onlara.' dedik. Nitekim o açtıkları çukurlara onları gömdük mü? Tüneller kurmuşlardı Güneydoğu'da, o tünelleri onların başlarına geçirdik mi? Geçen hafta Diyarbakır'daydım. Bütün o binaları yıktık, oralarda yepyeni bir Diyarbakır inşa ediyoruz Suriçi'nde. Kurşunlu Camisini kurşunladılar bu alçaklar ama Kurşunlu Camisini biz yeniden inşa ettik. Ulu Camiye aynısını yaptılar, yeniden yaptık. Onlar sakalımızı tıraş ettiler biz onların kollarını kestik. Kesilen sakal daha çok gür biter, kol yerine gelmez. Şimdi bunu yapıyoruz. Ecdattan aldığımız terbiye bu."

Ana kademe, kadın ve gençlik kolları üyelerinden seçimler için gece gündüz çalışmalarını isteyen Erdoğan, daha sonra vatandaşlarla rabia işareti yaptı.

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