Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güngören'de halka seslendi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geçen hafta Diyarbakır'daydım. Bütün o binaları yıktık, oralarda yepyeni bir Diyarbakır inşa ediyoruz Suriçi'nde. Kurşunlu Camisini kurşunladılar bu alçaklar ama Kurşunlu Camisini biz yeniden inşa ettik. Ulu Camiye aynısını yaptılar, yeniden yaptık. Onlar sakalımızı tıraş ettiler biz onların kollarını kestik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 6. Olağan İlçe Kongresi'ne katılmak üzere geldiği Güngören'deki Tozkoparan Spor Salonu önünde otobüs üzerinden vatandaşlara seslendi.

81 milyonun tek millet olduğunu, ayrım yapmadıklarını, yaratılanı yaradandan ötürü sevdiklerini dile getiren Erdoğan, "Birileri ayrım yapabilir ama biz yapamayız. Hiçbir kavim, hiçbir kabile bir diğerine üstün değil. Üstünlük sadece takva iledir, ittika iledir. O ne demek? Rabbimize en çok kim yakınsa o daha üstündür. Biz bu yolda böyle yürüdük, böyle yürüyeceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayrağın renginin şehitlerin kanından geldiğini, hilalin bağımsızlığın ifadesi olduğunu, yıldızın ise şehitlerin kendileri olduğunu belirterek, şehitlerin birer yıldız olduğunu söyledi.