HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gurbet Kuşları Belgesli'nin galasına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 00:48 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Gurbet Kuşları belgeselinin Beştepe'de düzenlenen galasına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gurbet Kuşları Belgesli'nin galasına katıldı

ANKARA,(DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Gurbet Kuşları belgeselinin Beştepe'de düzenlenen galasına katıldı.
Gurbet Kuşları belgeselinin Beştepe'de düzenlenen galasına, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, Bakanlar Kurulu üyeleri, eski bakanlardan Hasan Celal Güzel, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ve çok sayıda davetli katıldı.
Belgesel, 'Öz Vatanında Garip ve Parya Kılınanların Hikâyesi' temasıyla 12 Eylül 1980 askerî darbesi ve 28 Şubat postmodern darbe sürecinde haksızlıklara uğrayan ve çeşitli nedenlerle yurt dışına gidenlerin zorlu yaşam mücadelelerini konu ediniyor. 80 dakikalık belgeselde, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, 20 katılımcı ile yapılan röportaj ve çekimler yer alıyor.
FOTOĞRAFLI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gurbet Kuşları Belgesli'nin galasına katıldıCumhurbaşkanı Erdoğan Gurbet Kuşları Belgesli'nin galasına katıldıCumhurbaşkanı Erdoğan Gurbet Kuşları Belgesli'nin galasına katıldıCumhurbaşkanı Erdoğan Gurbet Kuşları Belgesli'nin galasına katıldı

İran'da düşen Türk jetiyle ilgili kritik gelişme!İran'da düşen Türk jetiyle ilgili kritik gelişme!
FETÖ ablasının telefonundaki şifreden suikast talimatı çıktıFETÖ ablasının telefonundaki şifreden suikast talimatı çıktı
Keltepe tünellerine girildi! Afrin'den sıcak görüntülerKeltepe tünellerine girildi! Afrin'den sıcak görüntüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Erdoğan'ın mektubu 23 milyon eve gönderilecek

Erdoğan'ın mektubu 23 milyon eve gönderilecek

Afrin'den acı haber: 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Afrin'den acı haber: 1 asker şehit, 1 asker yaralı

TBMM'de sinirler gerildi! Kaya'nın sözleri tepki çekti, mikrofonu kapatıldı

TBMM'de sinirler gerildi! Kaya'nın sözleri tepki çekti, mikrofonu kapatıldı

AK Parti-MHP ittifakı için flaş 'oy oranı' iddiası

AK Parti-MHP ittifakı için flaş 'oy oranı' iddiası

Türkiye'den yeni harekat hazırlığı! 'Jetlerimizi görünce anlayacaklar'

Türkiye'den yeni harekat hazırlığı! 'Jetlerimizi görünce anlayacaklar'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
5 ay önce işlenen cinayette tutuklu sayısı 5'e yükseldi 

5 ay önce işlenen cinayette tutuklu sayısı 5'e yükseldi 

İstiklal Şairi Kızılcahamam’da anıldı

İstiklal Şairi Kızılcahamam’da anıldı

IŞİD'li kadın terörist oturum izni almak için geldiği Trabzon’da yakalandı

IŞİD'li kadın terörist oturum izni almak için geldiği Trabzon’da yakalandı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Katar’da Türk firmalarının stantlarını gezdi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Katar’da Türk firmalarının stantlarını gezdi

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Hakkari’de İl Divan Toplantısı’na katıldı

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Hakkari’de İl Divan Toplantısı’na katıldı

Yenifoça Eğitim Enstitüsünde seminer düzenlendi

Yenifoça Eğitim Enstitüsünde seminer düzenlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.