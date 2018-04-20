CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HAKAN FİDAN'I KABUL ETTİ

Güven USTA / İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 150. Yıl Programı'na katıldıktan sonra Mabeyn Köşkü'ne geçti. Erdoğan'ın konvoyunun girişinin ardından MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın bulunduğu araç konvoyu Mabeyn Köşkü'ne giriş yaptı. Erdoğan ve Hakan Fidan saat 18.00 itibariyle bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme yaklaşık bir buçuk saat sürdü.
Görüntü Dökümü
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-Erdoğan ve Fidan'ın konvoyunun Mabeyn Köşkü'ne gelişi
-Erdoğan ve Fidan'ın konvoyunun çıkışı
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