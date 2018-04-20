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Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakan Fidan'ı kabul etti(EK BİLGİYLE)

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 20:40 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 150.

Güven USTA/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 150. Yıl Programı'na katıldıktan sonra Mabeyn Köşkü'ne geçti. Erdoğan'ın konvoyunun girişinin ardından MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın bulunduğu araç konvoyu Mabeyn Köşkü'ne giriş yaptı. Erdoğan ve Hakan Fidan saat 18.00 itibariyle bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

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