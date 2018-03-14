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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hani 'şeytan taşlamaktan tavaf etmeye fırsat bulamıyor' derler ya, bizi işte bu duruma düşürmek istediler. Hamdolsun, biz şeytanı da taşladık tavafımızı da yaptık."

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 12:17 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hani 'şeytan taşlamaktan tavaf etmeye fırsat bulamıyor' derler ya, bizi işte bu duruma düşürmek istediler. Hamdolsun, biz şeytanı da taşladık tavafımızı da yaptık."

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