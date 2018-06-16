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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hayvanları korumak sadece görev değil inancımızın, insanlığımızın da gereğidir. Hayvanlar bir mal değil candır, bizlere Hüda’nın bir emanetidir... Bütün vatandaşlarımızı hayvanları koruma konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum."

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 18:40 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hayvanları korumak sadece görev değil inancımızın, insanlığımızın da gereğidir. Hayvanlar bir mal değil candır, bizlere Hüda’nın bir emanetidir... Bütün vatandaşlarımızı hayvanları koruma konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum."


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